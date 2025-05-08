Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk dört ayında 437 bin 291 kişiyi işe yerleştirdiğini duyurdu. Bakan, istihdam politikalarının olumlu sonuçlarının sahaya yansıdığını vurguladı.

743 bin açık iş tespit edildi

Ocak-nisan döneminde İŞKUR, 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdi. Bu temaslar sonucunda işverenlerin bildirdiği 743 bin 951 açık iş tespit edildi.

Programlar değişen iş gücü yapısına göre şekilleniyor

İŞKUR’un, iş gücü piyasasındaki değişimleri dikkate alarak uygulamalar geliştirdiğini belirten Işıkhan, ülke ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.