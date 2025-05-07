Ekran Süresinin Çocukların Gelişimine Etkileri

Günümüzde dijital ekranlar çocukların yaşamında kaçınılmaz bir yer edinmiş durumda. Tabletler, telefonlar, televizyonlar artık neredeyse her evin bir parçası. Ancak bu yoğun ekran maruziyeti, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimleri üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor. Sağlıklı bir gelişim için ekran süresi dikkatle planlanmalı ve bilinçli şekilde yönetilmelidir.

Erken Yaşta Aşırı Ekran Kullanımı Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Özellikle 0–3 yaş arası çocukların ekranla uzun süreli teması, beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Dil becerilerinin geç gelişmesi, dikkat dağınıklığı ve uyku bozuklukları bu sürecin en sık görülen sonuçları arasında yer alır. Ayrıca ekran karşısında geçen uzun saatler fiziksel hareketsizliği artırarak obezite riskini yükseltebilir.

Ekran Yerine Gerçek Etkileşim Gereklidir

Çocuklar, sosyal becerileri ve duygusal zekayı en iyi yüz yüze etkileşimle geliştirir. Aileyle geçirilen nitelikli zaman, oyun oynama, kitap okuma gibi etkinlikler çocuğun beyin yapısının sağlıklı gelişmesi için ekranlardan çok daha değerlidir.

İçerik Kadar Süre de Önemlidir

Eğitici içerikler bile aşırıya kaçtığında zarar verebilir. Amerikan Pediatri Derneği, 2 yaş altı çocuklara ekran önermezken, 2 yaş sonrası için günde 1 saati geçmemesini tavsiye eder. Bu sürenin çocuğun yaşına, gelişimine ve ekranla olan ilişkisine göre dikkatle ayarlanması gerekir.

Ekran Karşısında Yalnız Kalmasınlar

Çocuklar dijital içerik izlerken ebeveyn gözetiminde olmalıdır. İçeriğin yaşı uygun mu, şiddet ya da olumsuz mesaj içeriyor mu, gibi detaylar mutlaka gözden geçirilmeli. Ortak izleme, sonrasında içerik hakkında konuşma, çocuğun bilinçli bir medya tüketicisi olmasına katkı sağlar.

Alternatif Etkinlikler Sunmak Etkili Olur

Ekranı tamamen yasaklamak yerine, onun yerine geçebilecek alternatifler sunmak daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Boyama, hamur oyunları, açık hava etkinlikleri gibi uğraşlar hem eğlenceli hem geliştiricidir.