Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Sudani, Ankara’da önemli temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un duyurusuna göre, görüşmelerin merkezinde Türkiye-Irak ilişkileri, güncel bölgesel meseleler ve küresel gelişmeler yer alacak.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplanıyor

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da Ankara’da icra edilecek. Toplantıda, enerji, güvenlik, ekonomi ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konuları değerlendirilecek.

Ayrıca, ziyaret sırasında taraflar arasında çok sayıda işbirliği belgesinin imzalanması öngörülüyor.

Altun: İlişkiler daha da güçlenecek

Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Sudani'nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Ziyaretin, iki ülke arasında diplomatik ve stratejik işbirliğini daha ileri taşımaya yönelik önemli bir adım olması bekleniyor.