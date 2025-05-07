Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında düzenlediği 59. Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıya 90 ülkeden eğitim temsilcisi katılıyor.

Bahçelievler’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye’nin PISA’ya 20 yılı aşkın süredir katılım sağladığını ve özellikle matematik ve fen alanlarında ilerleme kaydettiğini belirtti.

PISA verileri reformların etkisini yansıtıyor

Yelkenci, eğitim sisteminde erişim, öğretmen kalitesi ve altyapı gibi alanlarda hayata geçirilen reformların PISA verilerine olumlu yansıdığını vurguladı. Türkiye’nin bu platformda elde ettiği sonuçların, eğitimde fırsat eşitliğini geliştirme çabalarının somut göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” hakkında bilgi veren Yelkenci, bu modelin bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişimi temel alan özgün bir eğitim anlayışı sunduğunu ve OECD’nin dönüşüm vizyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Gündem: Yapay zeka ve medya okuryazarlığı

Üç gün sürecek zirvede PISA 2022 analizleri, 2025 hazırlıkları ve 2029’a yönelik stratejik planlamalar ele alınacak. Oturumlarda yapay zeka ve medya okuryazarlığı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantı, Türkiye’nin uluslararası eğitim politikaları sahnesindeki etkinliğini artırmasının yanı sıra, katılımcı ülkelerle deneyim ve veri paylaşımına da olanak tanıyor.