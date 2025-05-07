İstanbul Silivri açıklarında gün içinde iki ayrı deprem meydana geldi. İlk sarsıntı sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde, ikincisi ise öğle saatlerinde 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, ikinci deprem saat 12.22'de ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremler çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Aynı bölgede sabah da sarsıntı olmuştu

Sabah saat 08.07’de yine Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, sarsıntılar vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Uzmanlar, Marmara Denizi çevresindeki bu tür orta büyüklükteki depremlerin bölgedeki hareketliliği hatırlattığını belirtiyor.