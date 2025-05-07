İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık Ö.K.’nin verdiği ifadeler dikkat çekti. Ö.K., hafriyat ve döküm işlerinin tek bir kişinin kontrolüne verildiğini ve bu uygulamanın İBB’ye aylık yaklaşık 1,5 milyar lira zarar verdirdiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok isim hakkında “suç örgütü kurmak”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar bulunuyor.

Tanık: Döküm sahaları kişisel çıkar için kullanıldı

Tanık Ö.K., döküm sahalarının belediye kontrolünden çıkarılarak Murat Gülibrahimoğlu’nun tekeline verildiğini, bu sayede piyasa fiyatlarının arttığını ve rekabetin ortadan kalktığını belirtti. İSFALT tarafından yaptırılan sütre işlerinin de fahiş fiyatlarla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca Ö.K., döküm izni süreçlerinde şahsi çıkarların öne çıktığını ve bazı firmaların belirli kaynaklardan mıcır almaya zorlandığını dile getirdi.

“Naylon fatura ve nakit aktarım” iddiaları

İddialara göre, hafriyat gelirleri artık doğrudan Gülibrahimoğlu’nun hesaplarına aktarılıyor. Bu gelirlerin naylon faturalarla kayıt dışına çıkarıldığı, bazı isimlere nakit para verildiği ve vergi kaybının yaşandığı ifade edildi.

Orman sahalarının izinsiz kullanımı, taş kırım faaliyetleri ve İBB yetkililerinin bu durumu bildiği halde müdahale etmediği de tanık ifadesinde yer aldı.

Kamuya büyük gelir kaybı iddiası

Ö.K., belediyeye ait olması gereken gelirlerin özel kişilere aktarıldığını belirterek, bu yapının yalnızca İBB’yi değil tüm İstanbulluları maddi zarara uğrattığını söyledi. Soruşturma kapsamında yeni delil ve beyanlarla dosyanın derinleşmesi bekleniyor.