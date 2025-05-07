İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırmak amacıyla 39 ilçe belediye başkanının katılımıyla düzenlenecek zirve, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, İstanbul Valiliği'nde yapılacak toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve tüm ilçe belediye başkanları davet edildi.

Dönüşümde ortak mücadele çağrısı yapılacak

Zirvede Bakan Kurum’un, kentsel dönüşüm sürecinin milli bir seferberlik ruhuyla yürütülmesi için çağrıda bulunacağı, “Yarısı Bizden Kampanyası” başvurularının hızlandırılması yönünde de belediyelere talimat vereceği bildirildi.

Ayrıca, ilçe belediye başkanlarının dönüşümle ilgili taleplerini doğrudan Bakan Kurum’a ileteceği ve her ilçeye özel sorunların ele alınacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yerel yönetimlere teknik brifing

Toplantıda İstanbul genelinde Bakanlık tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi paylaşımı yapılacak. Yerel yöneticilere teknik brifing verileceği, mevcut durum, hedefler ve işbirliği alanlarının masaya yatırılacağı belirtildi.

Zirve sonrası dönüşüm sürecinin daha koordineli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.