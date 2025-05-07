Bayındır Söğütözü Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay, cilt kanserinde erken tanının tedavi şansını önemli ölçüde artırdığını belirterek, ben ve lekelerdeki değişimlerin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cilt kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğu ve belirtilerin göz ardı edilmesinin tanı sürecini geciktirdiği ifade edildi.

Güneş ışınları ve solaryum başlıca risk faktörleri

Oskay, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, cilt kanserinin en önemli nedenlerinden birinin ultraviyole (UV) ışınları olduğunu vurguladı. Özellikle yoğun güneşe maruz kalan, solaryum kullanan, açık tenli ve çilli bireylerin risk grubunda yer aldığını ifade etti.

Ayrıca, çocukluk döneminde sık güneş yanığı geçirenlerde, ailede deri kanseri öyküsü bulunanlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda riskin daha da arttığına dikkat çekti.

Benlerdeki değişimlere dikkat edilmeli

Deride görülen kabartıların, lekelerin zamanla büyümesi, renk ya da şekil değiştirmesi gibi durumlarda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Oskay, yılda en az bir kez dermatoskopik muayene yapılmasının önemini vurguladı.

Özellikle lazer ya da cerrahi uygulamalardan önce şüpheli lezyonların mutlaka uzman değerlendirmesinden geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güneş koruyucu kullanımı yıl boyu sürmeli

Güneşten korunmanın cilt kanseri riskini azaltmadaki etkisine dikkat çeken Oskay, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmasını, gölgede kalınmasını ve yıl boyunca en az 30 faktörlü koruyucu krem kullanımını önerdi.

Ayrıca, geniş kenarlı şapkalar, uzun kollu giysiler ve tam UVA-UVB korumalı güneş gözlüklerinin etkili koruma sağladığını hatırlattı.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Cilt kanserinin diğer kanser türlerine göre daha yüksek tedavi başarısına sahip olduğunu belirten Oskay, bu başarının en önemli koşulunun erken tanı olduğunu söyledi.