Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, kulak zarı yırtıklarının zamanında tedavi edilmemesi durumunda ciddi işitme sorunlarına ve kalıcı iç kulak hasarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kulaksız, kulak zarının hem ses iletimini sağladığını hem de orta kulağı enfeksiyonlara karşı koruduğunu belirterek, bu bölgedeki hasarın sadece işitmeyi değil, genel kulak sağlığını da tehdit ettiğini söyledi.

Yırtıkların çoğu kendiliğinden iyileşebiliyor

Kulak zarında ani yırtılmaların genellikle basınç değişimi, yüksek ses ya da yabancı cisim müdahalesi sonucu oluştuğunu kaydeden Kulaksız, bu tür yırtıkların büyük kısmının kendi kendine iyileşebileceğini vurguladı:

“Kulağı sudan korur ve enfeksiyon riskini azaltırsak, yırtıkların yaklaşık yüzde 80’i bir ay içinde kapanır. Ortalama iyileşme süresi 1 ila 6 ay arasında değişir. Ancak bu sürede iyileşme görülmezse cerrahi tedavi gerekebilir.”

Kronik yırtıklar enfeksiyon riskini artırıyor

Kulaksız, kronik orta kulak enfeksiyonlarına bağlı yırtıklarda akıntı, çınlama ve kademeli işitme kaybı gibi semptomların öne çıktığını ifade etti. Tedavi edilmediğinde yırtığın iç kulağa kadar ilerleyerek kalıcı hasara yol açabileceğine dikkat çekti.

Cerrahi müdahale kalıcı kayıpları önlüyor

“İşitme kaybı ilk etapta geri döndürülebilir düzeyde olur, ancak iç kulağa ulaşan enfeksiyon durumunda hasar kalıcı hale gelir. Bu nedenle altı ay sonunda kapanmayan kulak zarı yırtıklarında, komplikasyonları önlemek için cerrahi müdahale öneriyoruz.” Çocuklarda beslenme, aşılar ve gelişim kontrolleri İçeriği Görüntüle

Dr. Kulaksız, günümüzde dış kulaktan girilerek kesi yapılmadan gerçekleştirilen endoskopik kulak zarı onarımlarının hem estetik hem de konfor açısından avantaj sağladığını belirtti. Bu yöntemlerle hastaların ağrısız bir şekilde tedavi edildiğini ve iyileşme sürecinin kısa sürdüğünü sözlerine ekledi.