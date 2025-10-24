Parfümlü Ped Kullananlar Uyarıldı: Enfeksiyon Riski Artıyor!

Regl dönemlerinde hijyen ve konfor sağlamak amacıyla kullanılan hijyenik pedler, çeşitli marka ve türlerde raflarda yer alıyor. Son yıllarda ise özellikle parfümlü pedler dikkat çekiyor. Ancak bu ürünlerin cazip kokularının ardında ciddi sağlık riskleri olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Vajinal pH Dengesini Bozabilir

Kadın doğum uzmanları, parfümlü pedlerde kullanılan kimyasal maddelerin vajinanın doğal pH dengesini bozabileceğini ve bu durumun çeşitli enfeksiyonlara davetiye çıkarabileceğini belirtiyor. Vajina, kendine has bir floraya sahip hassas bir bölge olduğundan, dışarıdan gelen yapay koku ve katkı maddeleri bu dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

Cilt Tahrişi ve Kaşıntıya Neden Olabilir

Uzman dermatologlar ise parfümlü pedlerde yer alan aromatik bileşenlerin uzun süreli temas halinde ciltte kaşıntı, kızarıklık, yanma ve hatta dermatit gibi problemleri tetikleyebileceğini ifade ediyor. Özellikle hassas cilt yapısına sahip kadınlar için bu ürünler daha büyük risk taşıyor.

Nemli Ortam Bakterileri Besliyor

Pedlerin nefes alabilirliğini azaltan kimyasallar, vajinal bölgede hava sirkülasyonunu engelleyerek nemli bir ortam oluşturuyor. Bu da bakterilerin üremesi için ideal bir zemin yaratıyor. Uzmanlar, bu durumun vajinal enfeksiyon ve mantar gibi rahatsızlıkların artmasına neden olabileceğini söylüyor.

Doğal ve Parfümsüz Ürünler Tercih Edilmeli

Kadın sağlığı uzmanları, regl döneminde parfümsüz ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca ped değişiminin sık aralıklarla yapılması da hijyen açısından büyük önem taşıyor.

Kadınların sıklıkla tercih ettiği bu ürünlerin masum gibi görünen bazı çeşitleri, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle bilinçli ürün tercihi yapılması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.