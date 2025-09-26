Dolar
Grip aşısını ertelemeyin! Şimdi yapılan aşı tüm kış koruma sağlıyor

Grip aşısını ertelemeyin! Şimdi yapılan aşı tüm kış koruma sağlıyor

Grip aşısı için en uygun zamanın eylül-ekim ayları olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Şimdi yapılan aşı tüm kış boyunca yeterli koruma sağlıyor” dedi.

Yayınlanma
14
Grip aşısını ertelemeyin! Şimdi yapılan aşı tüm kış koruma sağlıyor
Okunma Süresi: 1 dk

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip mevsimi kapıya dayandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşısının tam zamanı olduğunu vurgulayarak özellikle 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, gebeler ve sürekli aspirin kullanan çocukların mutlaka aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, grip aşısının etkisinin yaklaşık 15-20 gün sonra başladığını belirterek, “Ekim ayı itibarıyla grip salgınlarını görüyoruz. Vücutta antikorların zamanında gelişmesi için aşının şimdi yapılması büyük önem taşıyor” dedi.

Grip aşısının sağladığı korumanın 6-7 ay sürdüğünü hatırlatan Özlü, bu nedenle eylül-ekim aylarında yapılacak aşıların tüm kış boyunca yeterli koruma sağlayacağını ifade etti.

Gripten korunmak için ayrıca hasta kişilerle temastan kaçınmak, maske takmak, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmak, el hijyenine dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve kaliteli uyku uyumak gerektiğini de ekledi.

