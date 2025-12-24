Timur Savcı Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Timur Savcı, Türkiye'nin önde gelen yapımcılarından biri olarak bilinen TİMS&B Prodüksiyon'un CEO'su, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Savcı'dan alınan kan ve saç örneklerinin ardından adli süreçlerin devam etmesi bekleniyor. Bu gelişme, yapımcı ve medya dünyasında geniş yankı buldu.

Uyuşturucu Soruşturması ve Gözaltı Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Timur Savcı'yı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Savcı'nın durumu, geniş bir soruşturmanın parçası olarak değerlendiriliyor. Adli süreçte, alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları, soruşturmanın seyrini belirleyici bir rol oynayacak.

Soruşturmanın önceki aşamalarında, medya ve magazin dünyasından birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da bulunuyor. Ayrıca, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildiği bilgisi elde edildi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen test sonuçları, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığını ortaya koymuştu.

Soruşturmanın Kapsamı ve İlgili İsimler

Soruşturma sürecinde şarkıcılar, oyuncular, menajerler ve iş insanları gibi çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararları verilmiş, adli tıp işlemlerinin ardından bazıları serbest bırakılmıştı. İfadeye çağrılan şüphelilerden alınan biyolojik örnekler, inceleme için laboratuvara gönderilmişti. Savcılık kaynakları, dosyanın çok yönlü bir şekilde sürdüğünü ve her şüpheli için delil durumuna göre ayrı bir değerlendirme yapıldığını aktarıyor.

Timur Savcı'nın Kariyeri ve Eğitim Geçmişi

Adana'da 1975 yılında dünyaya gelen Timur Savcı, eğitimine Adana Erkek Lisesi'nde başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geçiş yapan Savcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken televizyon ve sinema sektörüne yönelerek yapım asistanı olarak kariyerine adım attı. Hukuk eğitimini yarıda bırakarak yapımcılığa odaklanan Savcı, TİMS&B Prodüksiyon'un kurucusu ve CEO'su olarak "Muhteşem Yüzyıl", "Teşkilat", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Kavak Yelleri" gibi önemli projelere imza attı. Evli ve çocuk sahibi olan Timur Savcı'nın hakkında devam eden adli süreç, dikkatle takip ediliyor.