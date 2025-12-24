Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı: GTA 6 Fiyatı Ne Olacak?

Grand Theft Auto 6'nın piyasaya sürülmesine sayılı günler kala, oyunun fiyatlandırmasıyla ilgili tartışmalar giderek artış gösteriyor. Eski Rockstar Games animatörü Mike York, oyunun 100 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışa çıkacağı yönündeki spekülasyonlara karşı çıkarak, bu oyunun standart piyasa fiyatı olan 70 dolardan satışa sunulmasını beklediğini ifade etti.

Fiyat Artışı Beklenmiyor

York, Rockstar'ın mevcut piyasa koşullarında tüketici güvenini zedelememek amacıyla fiyat artışına gitmeyeceğini savundu. Şirketin, oyunun satış adetlerinden elde edeceği büyük gelir sayesinde yüksek fiyatlandırmalara ihtiyaç duymadığını belirten York, fiyatı artırmanın "açgözlü" bir yaklaşım olacağını dile getirdi. Bu bağlamda, analistler de oyunun temel sürümünün standart 70 dolarlık fiyat aralığında kalacağını öngörüyor. Ancak, oyunseverlerin dikkatini çeken lüks sürümlerinin 100 dolar seviyesinde olabileceği belirtiliyor.

Ekstralar ve Lüks Sürümler

Özellikle GTA Online için sunulacak olan avantajlar ve özel paketlerin, daha yüksek fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulması muhtemel görünüyor. Bu durum, oyun dünyasında alışılmış bir strateji olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, lüks sürümlerin ve ekstra içeriklerin, kullanıcılar tarafından ilgi göreceğini ve bu sayede şirketin ek gelir elde edeceğini öngörüyor.

Milyarlarca Dolarlık Satış Tahmini

Grand Theft Auto 6'nın çıkışına yönelik beklentiler oldukça yüksek. Oyun uzmanları, sürümün ilk haftasında 3 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için geliştirilen yapımın, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu tarih, oyunseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, satışların da bu doğrultuda önemli bir başarıya ulaşması bekleniyor.