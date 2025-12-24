Dolar
Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Cezaevinde Dayak İddiası

Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Cezaevinde Dayak İddiası

Yayınlanma
14

Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Cezaevinde Dayak İddiası
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildiği sırada yaşadığı olaylar ile ilgili bilgilerin ortaya çıkması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Güllü'nün Ölüm Olayı

26 Eylül 2023 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ünlü sanatçı Güllü, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu dairenin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında odada bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın ardından, Güllü'nün arkadaşı S.U. ise ev hapsine alındı.

Cezaevi Şiddeti İddiaları

NTV'nin haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunduğu sırada şiddete maruz kaldığı bilgisi, avukatı Merve Uçanok tarafından öğrenildi. Uçanok, müvekkili ile görüşmek üzere gittiği Gebze Cezaevi'nde, Gülter'in Silivri Cezaevi'ne sevk edildiğini öğrenmişti. Bu durum, cezaevindeki koşullar ve tutuklu kadınların yaşadığı sorunlar konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Güllü'nün Mal Varlığı Üzerine İnceleme

Güllü'nün ölümünün ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede, sanatçının Çınarcık’ta annesinden kalma iki dairesinin bulunduğu tespit edildi. Savcılık, Güllü'nün mal varlığıyla ilgili olarak 50'den fazla banka ve sigorta kurumuyla yazışma gerçekleştirdi. İnceleme sonuçlarına göre, Güllü'nün ölümüne dair herhangi bir sigorta ödemesi bulunmadığı, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen küçük meblağların dışında önemli bir miktar para olmadığı ifade edildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, daha önce yaptığı bir açıklamada, aile olarak avukat ücretlerini karşılayacak durumda olmadıklarını belirtmişti. Bu durum, Güllü ailesinin yaşadığı maddi zorlukları gözler önüne serdi.

