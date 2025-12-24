İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörle mücadeledeki stratejilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Türkiye'de 40 yıllık teröristlerin varlığına dikkat çekerken, Suriye'deki durumun da ciddiyetine vurgu yaptı. Gündemdeki 'entegrasyon' tartışmalarına değinen Dervişoğlu, "Teröristi ya enterne edersiniz ya da cezaevine entegre edersiniz" dedi.

TBMM Grup Toplantısında Önemli Mesajlar Verildi

Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Libya'dan gelen askeri heyetin uçağının düşmesiyle ilgili taziye dileklerini iletti. Ardından, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair eleştirilerini sıraladı. Dervişoğlu, mevcut hükümetin teröristleri barış güvercini olarak göstermeye çalıştığını belirterek, bu durumun Türk milletine karşı büyük bir kalkışma olduğunu ifade etti.

Terörle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Eleştirildi

Dervişoğlu, hükümetin 'Devlet aklı' adı altında yürüttüğü sürecin bir komisyon aşamasından ibaret olduğunu savundu. Terörist başı Abdullah Öcalan'a meşruiyet kazandırma çabalarının, siyasi pazarlıkların bir parçası olduğunu öne sürdü. Konuşmasında, hükümetin terörü bitirme iddialarına da eleştirilerde bulundu ve "Mangalda silah yakma" gösterilerini eleştirdi.

Asgari Ücretle İlgili Eleştiriler

Dervişoğlu, Türkiye'de asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak ilan edilmesini de eleştirdi. Açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu bir ortamda asgari ücretin bu seviyede belirlenmesini utanç verici buldu. "Bu bir utanç vesilesidir. Bu, vatandaşın açlığa ve sefalete mahkum edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin arkasındaki tutumunu sorguladı. Erdoğan'ın bazen AK Parti Genel Başkanı, bazen de Cumhurbaşkanı olarak hareket ettiğini belirten Dervişoğlu, "Mademki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, o halde yetkisi vardır. Atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Apo'yu" diyerek hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA