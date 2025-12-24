Regaip Kandili 2025: Tarih ve Önemi

Üç Ayların başlangıcı kabul edilen Recep ayının gelişine kısa bir süre kala, 2025 yılı için Regaip Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık Perşembe gecesine denk geliyor. İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan bu gece, dualar ve ibadetlerle geçirilmekte.

Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Regaip Kandili, İslam inancında önemli bir yere sahip olan Üç Ayların ilki olan Recep ayının içerisinde yer alır. Müslümanlar, bu özel gecede oruç tutarak, namaz kılarak ve dua ederek Rabb'lerine yaklaşmaya çalışır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu aylar hakkında "Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" ifadesini kullanmıştır. Bu söz, Recep ayının manevi değerini ve önemini vurgulamaktadır.

2025 Regaip Kandili'nin Tarihi ve İbadetler

2025 yılında Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye isabet etmektedir. Regaip gecesinin öncesinde, 21 Aralık 2025 Pazar günü ile birlikte bu dönemde tutulacak oruçların fazileti oldukça büyüktür. Bu kapsamda, 22 Aralık 2025 Pazartesi ve 23 Aralık 2025 Salı günleri de önemli kabul edilmektedir. Regaip Kandili’nde ve bu tarihlerdeki ibadetlerin, Müslümanlar için önemli bir manevi kazanç sağlayacağı inancı yaygındır.

Özellikle Regaip Kandili orucu, diğer ibadetlerle birlikte, Müslümanlar için en faziletli olanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, Regaip Kandili’nde çeşitli ibadetlerin yanı sıra, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde de oruç tutulması önerilmektedir. İlk buçuk gün olarak bilinen bu dönemde, ibadetlerin ve duaların kabul olacağına inanılmaktadır.

Üç Aylar'ın manevi atmosferinin yaşanacağı bu özel günler, Müslüman toplumu için bir araya gelme, paylaşma ve manevi derinlik kazanma fırsatı sunmaktadır. Regaip Kandili, bu kapsamda, hem bireysel hem de toplumsal ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak dikkat çekmektedir.