Erdoğan'dan Partililere 'Kibir' Uyarısı

Erdoğan'dan Partililere 'Kibir' Uyarısı

Erdoğan'dan Partililere 'Kibir' Uyarısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Libya'da yaşanan bir uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyete rahmet dileyerek, Libya halkına taziyelerini sundu. Bu üzücü olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını belirtti.

AK Parti'nin Siyaset Anlayışı ve Vatandaşla İlişkiler

Erdoğan, AK Parti'nin siyaset anlayışının, vatandaşla kurulan doğrudan iletişim üzerine inşa edildiğini vurguladı. Uzak ya da yakın demeden her mahalleye ulaşmanın, oy verme tercihlerine bakılmaksızın her haneye gidebilmenin partinin temel prensiplerinden biri olduğunu ifade etti. "İşimiz çok olabilir, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz kısıtlı olabilir ama bunların hiçbiri vatandaşla arayı soğutmanın mazereti olamaz," diyen Erdoğan, partililere bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kibir ve Gururun Olumsuz Etkileri

Toplantıda, kibir ve gururun partinin ruhuna aykırı olduğunu belirten Erdoğan, "Buna en başta biz izin vermeyiz," ifadesini kullandı. Sokakta gururla yürümek, kibirli davranışlar sergilemek gibi tutumların, AK Parti'nin idealleriyle bağdaşmadığını vurguladı. "Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasında mesafe koymuş demektir," diyerek, partililere bu tür davranışlardan kaçınmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşların Yanında Olmak

Erdoğan, partinin önceliğinin vatandaşların sorunlarını çözmek ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak olduğunu belirtti. Bu bağlamda, partililere, halkla olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlattı. Toplantıda, AK Parti'nin, halkın ihtiyaçlarına cevap verme konusundaki kararlılığını yineleyerek, bu hedef doğrultusunda çalışmalara devam etme sözü verdi.

