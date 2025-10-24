Türk İnşaat Sektörü Yurt Dışında 9,2 Milyar Dolar Proje Üstlendi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2023 yılının ilk dokuz ayında Türk inşaat sektörünün yurt dışında üstlendiği projelerin toplam değerinin 9,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rapor, inşaat sektörünün uluslararası alandaki durumunu ve ekonomik verileri kapsamlı bir şekilde ortaya koydu.

İnşaat Sektörü Analizi Raporu

TMB, yılın üçüncü çeyreğine ait "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımlayarak, sektörün büyüme sürecini ve ekonomik göstergeleri detaylandırdı. Yapılan analizde, Türk inşaat sektörünün yılın ikinci çeyreğinden itibaren üst üste 11 çeyrek boyunca büyüme kaydettiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan raporda, inşaat harcamalarının nominal olarak yüzde 48,1 oranında artarak 2,29 trilyon liraya yükseldiği vurgulandı. Ayrıca, reel olarak da yüzde 20,2 oranında bir yükseliş kaydedildi.

Kamu ve Özel Sektör Yatırımları

Raporda, yatırımların büyük ölçüde kamu kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, özel sektörün zayıf talep karşısında temkinli bir yaklaşım sergilediği ifade edildi. Özellikle konut talebinde uygulanan kredi koşullarının sınırlayıcı etkisi, sektördeki büyümenin sürdürülebilirliğine dair belirsizlikler yaratmaktadır. Gayrimenkul sektörünün zayıf bir büyüme sergilediği, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 oranında büyüme kaydedildiği bilgisi de raporda yer aldı.

İnşaat Ciro Endeksi ve Büyüme Verileri

Raporda, inşaat sektörünün genel ekonomik aktivitedeki payının arttığını gösteren ciro endeksi verileri de dikkat çekici bir şekilde aktarıldı. Ağustos ayında toplam ciro endeksinin yıllık bazda yüzde 36,7, inşaat ciro endeksinin ise yüzde 53,2 oranında yükseldiği belirtildi. Bina inşaatı endeksinin yıllık yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 17,4 oranında bir artış gösterdiği ifade edildi. Bu veriler, konut ve ticari yatırımlardaki talebin sürdüğünü ve kamu projelerinin sektöre istikrarlı bir destek sağladığını göstermektedir.

Dijital Dönüşüm ve Şantiye Yönetimi

Raporda ayrıca, şantiye yönetiminde dijital izleme uygulamalarının devreye alınması hedeflenmektedir. Bu uygulamalar sayesinde, günlük ilerleme, kullanılan iş makineleri ve çalışan sayısının kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Sektörde dijital dönüşüm, şeffaflık ve verimliliğin artırılması açısından bu adımın önemi vurgulandı.

Uluslararası Projeler ve Ülke Dağılımı

Türk inşaat sektörünün uluslararası alandaki konumunu koruduğu belirtilen raporda, bu yıl yurt dışında üstlenilen projelerin 9,2 milyar dolarlık kısmının 128 projeye yayıldığı ifade edildi. En fazla iş üstlenilen ülkelerin başında 4 milyar dolarla Romanya gelmekte olup, Irak ise 1 milyar dolarla ikinci sırada yer almaktadır. Jeopolitik riskler, yüksek maliyetler ve finansal sıkılaşmanın, küresel inşaat faaliyetlerinde temkinli bir duruşa yol açtığı belirtilmiştir.

Raporda, Türkiye'deki kamu destekli projelerin sektörde üretim ve istihdam açısından dengeleyici bir rol oynadığına dikkat çekilirken, yüksek maliyetli ve kısıtlı finansman koşulları gibi sorunların da sektörü etkilediği ifade edilmiştir. Özellikle konut kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalması, özel sektör yatırımlarının yavaşlamasına ve yeni projelerin ertelenmesine neden olmaktadır.