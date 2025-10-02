Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım

Cevizin faydaları uzun zamandır biliniyor ancak ceviz suyu da sağlığa olan etkileriyle dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde sindirimi destekleyen, yağ yakımına yardımcı olan ve bağışıklığı güçlendiren ceviz suyu, özellikle sabah aç karnına içildiğinde daha etkili sonuçlar veriyor.

Ceviz Suyu Nasıl Yapılır?

1 bardak oda sıcaklığında suyun içine 1 adet kabuğu kırılmış ceviz konur.

Gece boyunca (yaklaşık 8-10 saat) bekletilir.

Sabah aç karnına içilir ve içindeki ceviz tüketilir.

Faydaları Neler?

Yağ yakımına yardımcı olur, kilo verme sürecini destekler.

Tokluk hissi vererek fazla yemek tüketimini azaltır.

Omega-3, vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilt ve saç sağlığına katkı sağlar.

Uzmanlar, ceviz suyunun her gün düzenli olarak tüketilmesinin özellikle metabolizmayı hızlandırdığına dikkat çekiyor.