Şans Kimseye Gülmedi! On Numara’da 10 Bilen Çıkmadı, Gözler Yeni Tarihte

Şans oyunu tutkunlarının her hafta merakla beklediği On Numara çekilişi, 24 Kasım 2025 akşamı yine heyecana sahne oldu. Ancak bu kez heyecan, büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Çünkü 93. hafta çekilişinde kimse 10 bilenler listesine adını yazdıramadı!

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye olan 860 bin 532 TL, talihlisine kavuşamadan bir sonraki haftaya devretti. Bu gelişmeyle birlikte gözler 28 Kasım 2025 tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişe çevrildi.

Kazandıran numaralar ise şu şekildeydi:

1 - 2 - 7 - 8 - 10 - 13 - 14 - 21 - 27 - 29 - 31 - 39 - 43 - 56 - 61 - 62 - 63 - 67 - 68 - 69 - 72 - 76

Sosyal medyada “Bu kadar sayı tutturup hâlâ kazanamamak nasıl mümkün?”, “Yine devretti, yine hüsran!” yorumlarıyla gündem olan çekilişte, 0 bilen 46.925 kişi 34,10 TL ile teselli buldu.

Büyük ikramiyenin devretmesiyle heyecan daha da arttı. Şans oyunu severler, "Bu hafta belki de benim haftam!" diyerek biletlerini hazırlamaya başladı bile.10 bilen yine çıkmadı, büyük ikramiye 860 bin TL ile devretti! Şans oyunu tutkunları 28 Kasım’a kilitlendi.