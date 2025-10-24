Migros’ta Bebek Bezine 1 Alana 1 Bedava Fırsatı! Kampanya Tarihleri Açıklandı

Çocuklu ailelerin yakından takip ettiği bebek bezi kampanyası için Migros'tan beklenen duyuru geldi. Migros, 28 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak özel kampanya ile bebek bezi ürünlerinde “1 alana 1 bedava” fırsatı sunacak. Kampanya, Migros mağazaları ve Migros Sanal Market üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ebeveynler, yüksek maliyetli bebek bezi harcamalarını yarı yarıya düşürebilecek. Ancak kampanya stoklarla sınırlı olacak ve sadece Money Kart sahibi müşteriler tarafından kullanılabilecek.

Diğer Kampanyalar da Devrede Olacak

Bebek bezinin yanı sıra, farklı kategorilerde de “1 alana 1 bedava” kampanyaları Migros müşterilerini bekliyor:

25-27 Ekim 2025: Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu vb.) ve züccaciye ürünlerinde fırsatlar sunulacak.

25-28 Ekim 2025: Kişisel bakım ürünleri (hijyenik ped, diş macunu, fırça, ağız bakım ürünleri) indirimli olarak alınabilecek.

Tüketiciler bu kampanyalardan hem mağazalardan hem de Migros Sanal Market üzerinden yararlanabilecek. Migros, bu kampanyalarla özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde müşterilerine ciddi bütçe avantajı sunmayı hedefliyor.