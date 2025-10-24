TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? (E-Devlet Başvuru Ekranı, Şartları ve Tarihleri 2025)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bu proje, ev sahibi olmayı hedefleyen birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Projenin detayları, başvuru tarihleri ve şartları, konut sahibi olma umudunu taşımakta olan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak ve Nereden Yapılacak?

TOKİ'nin 500 bin konut projesi için başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci, inşaat çalışmalarının da eş zamanlı olarak başlamasıyla birlikte yürütülecek. Vatandaşlar başvurularını iki ana yöntemle gerçekleştirebilecek. İlk olarak, E-Devlet kapısı üzerinden (turkiye.gov.tr) açılacak başvuru ekranı aracılığıyla online başvuru yapılması mümkün olacak. Alternatif olarak, belirlenen bankalar aracılığıyla da başvurular kabul edilecek. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası bulunmaktadır. Başvuru dönemi ise 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Hak Sahibi Belirleme Kurası ve Konut Teslim Tarihleri

Başvuru sürecinin ardından hak sahibi belirleme kura çekimi 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. İlk konut teslimlerinin ise 2027 yılının Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu tarihler, ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.

Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların uyması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak bireylerin 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisinin, eşinin ya da velayeti altındaki çocukların adına tapuda kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekmektedir. Başvurunun yapıldığı ilde en az bir yıl ikamet etmek veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak da diğer önemli şartlar arasında yer alıyor. Deprem bölgesindeki iller için, nüfus kayıt örneği veya en az bir yıl ikamet şartı yeterli olacaktır. Gelir sınırı ise, İstanbul için hane halkı aylık net geliri 145.000 TL'yi, diğer iller için 127.000 TL'yi aşmamalıdır.

Özel Kontenjanlar ile Başvuru İmkanı

Bu proje kapsamında, bazı özel gruplar için ayrılmış kontenjanlar bulunmaktadır. 18-30 yaş aralığındaki gençler için yüzde 20, emekliler için yine yüzde 20 kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca, şehit aileleri, gaziler, terör, harp ve vazife malulleri ile engelli vatandaşlar için yüzde 5 kontenjan tahsis edilmiştir. Üç ve daha fazla çocuğa sahip olan aileler için ise yüzde 10 kontenjan imkanı sunuluyor.

Konut Tipleri ve Ödeme Planı

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinden oluşacak ve tümü yatay mimariye uygun şekilde tasarlanacaktır. Konutların satışında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı sağlanacaktır. Satış bedellerinin ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı, aylık taksit ödemelerinin ise 6.750 TL olarak belirlenmesi planlanmaktadır.