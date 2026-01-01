Mehtap Bayri'nin Zeytinyağı Markası: Hobisi İşi Haline Geldi

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarında rol almış ünlü oyuncu Mehtap Bayri, son yıllarda hobi olarak başladığı zeytinyağı üretimi ile dikkat çekiyor. 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Geniş Aile' gibi sevilen dizilerdeki performansıyla tanınan Bayri, Muğla'nın Yeşilyurt bölgesinde zeytin yetiştiriciliğine adım atarak kendi markasını kurdu. Bu hamlesi, hem bir iş fırsatı hem de doğal ürünlere olan tutkusunu sergileme fırsatı sundu.

Zeytin Yetiştiriciliğine Geçiş

Mehtap Bayri, yaklaşık beş yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta bir yayla evi satın alarak zeytin ağaçlarıyla tanıştı. Bu süreçte ilk olarak çiftçi belgesi alarak resmi adımlarını atan Bayri, "Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız" ifadesiyle üretime başlamanın heyecanını paylaştı. Zeytin yetiştiriciliğine olan ilgisi, onu zeytinyağı üretmeye yönlendirdi ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıdı.

Kendi Markasıyla Pazar Yaratma

Hobisini ticari bir girişime dönüştüren Mehtap Bayri, kendi zeytinyağı markasını kurarak bu alanda kendine yer edindi. Ürettiği zeytinyağlarının yarım litresini 825 TL'den satışa sunan Bayri, yüksek kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu fiyat, zeytinyağının kalitesi ve işlenme sürecinin titizliğiyle ilişkilendiriliyor. Bayri, ürünlerinin doğal ve sağlıklı içeriklere sahip olduğunu vurgularken, müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Mehtap Bayri'nin zeytinyağı üretimi, sadece kişisel bir girişim olmanın ötesinde, yerel tarımın ve doğal ürünlerin önemini de gözler önüne seriyor. Bayri'nin bu girişimi, zeytinyağı pazarında farklı bir soluk olarak değerlendiriliyor ve sağlık bilincinin arttığı günümüzde doğal ürünlere olan talebin artmasına katkı sağlıyor. Bayri'nin başarı hikayesi, birçok kişi için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.