Yılbaşı Özel Çekilişinde 800 Milyon Lira İkramiye Kazanan Biletin Satıldığı Bayi Açıklamalarda Bulundu

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde, 800 milyon liralık büyük ikramiye, üç çeyrek bilete isabet etti. Bu çeyrek biletten birinin satıldığı Konya'nın Akşehir ilçesindeki bayi sahibi Erkan Öz, kazanan biletin sahibi hakkında merak ve heyecan içinde bekleyen birçok kişi olduğunu ifade etti. Öz, bu büyük ikramiyenin Akşehir'den birine çıkmasının kendileri için önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Talihli Biletin Sahibi Hakkında Bilgi Yok

Erkan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ikramiyenin kendilerine ait bir bilete çıktığını gece saatlerinde genel müdürlükten aldığı telefonla öğrendiğini aktardı. Ancak, talihli biletin kimin tarafından alındığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. “Kime çıktığını bilmemiz mümkün değil. Akşehir'e çıkması bizim için yeterli. Şu anda herkes büyük bir heyecan içinde,” diye ekledi.

Yerel Halkın Heyecanı

Öz, bayisinden henüz biletlerini kontrol etmeyen birçok kişinin olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Herkes, 'Keşke bana çıkmış olsa' diyor. Daha önce de büyük ikramiyeler verdik ancak bu kadar yüksek bir ikramiyeyi ilk kez vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Şanslı talihliyi tebrik ediyor, ikramiyesini sağlık ve mutlulukla kullanmasını diliyoruz,” şeklinde konuştu. Bu büyük ikramiye, yerel halkın yanı sıra çevre illerde de büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinin bu kadar yüksek bir ödül sunması, piyango severlerin ilgisini artırırken, yerel bayilerin de satışlarını olumlu yönde etkilemekte. Bu tür büyük ikramiyeler, sadece kazananlar için değil, aynı zamanda tüm topluluklar için umut ve heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Akşehir'deki bu olay, yılbaşı çekilişlerinde beklenen coşku ve merakın bir kez daha canlı örneğini sergiliyor.

