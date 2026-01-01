Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı mağlup etmenin ardından, rotasını yeniden İspanya'ya çevirerek Baskonia ile karşılaşmak üzere yola çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki bu zorlu mücadelesinde galibiyet arayışında. Play-Off yarışı açısından kritik öneme sahip olan bu maç, takımın hedefleri doğrultusunda büyük bir fırsat sunuyor.

Maçın Detayları

Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma, 11 Ocak 2024 tarihinde Buesa Arena'da gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan bu mücadele, basketbolseverler için heyecan dolu anlar vad ediyor. Fenerbahçe Beko, bu zorlu deplasmanda galip gelerek, zirve yarışında daha sağlam bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Puan Durumunda Rekabet

Fenerbahçe Beko, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, ligde 6. sırada yer alıyor. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularının seriyi sürdürerek ilk 4 potasına yaklaşmalarını hedefliyor. Bu bağlamda, Baskonia karşısında alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacaktır.

Baskonia'nın Durumu

Ev sahibi takım Baskonia, bu sezon yaşadığı zorluklarla dikkat çekiyor. 18 maçta 12 kez mağlup olan İspanyol temsilcisi, sadece 6 galibiyet alarak averajla 15. sırada bulunuyor. Ancak, Baskonia'nın iç saha performansı ve taraftar desteği, zorlu bir mücadeleye işaret ediyor. Bu durum, maçın sonucunu etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko'nun Baskonia ile oynayacağı bu mücadele, hem takımın Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi hem de oyuncuların performansını değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Zorlu bir deplasman olan Buesa Arena'da gerçekleşecek olan bu karşılaşmanın sonucu, ligdeki rekabetin seyrini de etkileme potansiyeline sahip.