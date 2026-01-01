iPhone 17 Pro Kullanıcıları Gizemli Bir Ses Sorunu İle Karşılaşıyor

Apple’ın en yeni amiral gemisi modelleri olan iPhone 17 Pro ve Pro Max, kullanıcıların dikkatini çeken alışılmadık bir sorunla gündeme geldi. Kullanıcılar, cihazlarını şarj ederken ekran açıkken hoparlörlerden gelen hafif bir tıslama veya statik benzeri sesler yaşadıklarını bildirdiler. Bu durumun kaynağı henüz netlik kazanmasa da, sorun donanımsal bir kökene sahipse Apple’ın ücretsiz değişim yapma gerekliliği gündeme gelebilir.

Kullanıcıların Yapılan İddiaları

MacRumors'un Reddit, Apple Destek Topluluğu ve çeşitli forumlardaki tartışmalara dayandırdığı veriler, etkilenen kullanıcıların telefonlarını kablolu veya MagSafe ile şarj ederken tıslama sesi duyduğunu ortaya koyuyor. Bu ses, iPhone’un şarj kablosu çıkarıldığında hemen kesiliyor. Bazı kullanıcılar sesi, hoparlörden bir ses dosyası oynatıldığında ses seviyesini kısıldıklarında duyarak, diğerleri ise cihaz boşta dururken bile bu statik gürültüyü işitebildiklerini ifade ediyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar bu sesin, cihaz şarjda değilken bile ortaya çıktığını aktarıyor.

İstatistikler ve Sorunun Yaygınlığı

Mevcut durumda, bu sorun tüm iPhone 17 Pro kullanıcılarını etkilemiyor. Bazı kullanıcılar sürekli olarak tıslama sesi duymakta iken, diğerleri bu durumu nadiren yaşıyor. Bir grup kullanıcı ise herhangi bir sorun bildirmemektedir. Bu durum, sorunun sınırlı sayıda iPhone 17 Pro cihazını etkilediğini düşündürmektedir.

Yazılımsal mı, Donanımsal mı?

Bazı kullanıcıların cihazlarını yenileyerek aynı sorunla karşılaştıkları bildirilmiştir. Raporlar, Apple desteğinin durumu fark ettiğini ve konuyu mühendislerine ilettiğini belirtmektedir. Digital Trends'te yer alan bir habere göre, eğer sorun güç regülasyon seviyeleri veya ses sürücüsü arızası gibi bir yazılım kaynaklı hatadan kaynaklanıyorsa, ilerideki bir yazılım güncellemesi ile çözüm sağlanabilir. Ancak sorun donanımla ilgili bir parazit ise, bu durumda Apple’ın ücretsiz değişim yapması gerekebilir.

Apple, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmamıştır. Hatırlatmak gerekir ki, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modellerinin lansman döneminde de spesifik kamera sorunları yaşanmış, bu durum daha sonradan yayınlanan güncellemelerle düzeltilmiştir. Kullanıcılar, bu yeni ses sorunuyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor.