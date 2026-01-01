Dolar
Haberin Gündemi Politika Yalçın'ın 'Kripto Abla' Açıklamasına Akşener Ekibinden Sert Yanıt

Yalçın'ın 'Kripto Abla' Açıklamasına Akşener Ekibinden Sert Yanıt

Yayınlanma
14
Yalçın'ın 'Kripto Abla' Açıklamasına Akşener Ekibinden Sert Yanıt
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın eski İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında yaptığı açıklamalar, siyasi arenada yeni bir tartışma başlattı. Yalçın, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, Akşener’i "Kripto Abla" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu. Bu ifadeler, Akşener'in ekibi tarafından anında karşılık buldu ve tartışmaların fitilini ateşledi.

Yalçın'ın Açıklamaları ve Eleştirileri

Semih Yalçın, MHP Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i hedef aldı. Yalçın, "İP’in Kripto Ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır" ifadelerini kullanarak, Akşener’in partisini eleştirdi. Yalçın, ayrıca İYİ Parti'nin milliyetçi muhafazakâr kitleler içinde tefrika siyasetini sürdürdüğünü savundu ve partinin, CHP'nin politikalarına tabi olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar, Yalçın’ın Akşener ve partisinin politikalarına dair kaygılarını belirtmek amacıyla yapıldığı düşünüldü.

Akşener Ekibinden Gelen Yanıt

Yalçın’ın açıklamalarına, Meral Akşener’in ekibinden sert bir yanıt geldi. Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar, Yalçın’ın ifadelerini alıntılayarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bekar, "Ne demek istediğini sormak için aradık ama her zamanki gibi kayıplara karışılmış. Madem telefonlarımızı açmaya cesareti yok, o zaman buyursun delikanlı ise buradan cevaplasın" şeklinde bir ifadeyle Yalçın’a meydan okudu. Bekar, Yalçın’ın yaklaşımını eleştirerek, "Sizin kabadayılığınız sadece kadınlara mı? Kendinizi sadece kadınlara hakaret üzerinden mi ispatladığınızı hissediyorsunuz?" dedi. Bu sözler, Yalçın'ın açıklamalarının cinsiyetçi bir tutum sergilediği algısını güçlendirdi.

Tartışmalar, Türk siyasi hayatındaki kadın-erkek ilişkileri ve siyasi söylemlerin cinsiyet üzerinden nasıl şekillendiği konularını da gündeme getirdi. Akşener’in ekibi, Yalçın’ın açıklamalarına yanıt verirken, daha geniş bir perspektiften bakarak, siyasetteki cinsiyet ayrımcılığının ve dilin nasıl kullanıldığının altını çizdi.

#Haber
#Meral Akşener
#Mhp
#Politika
#Semih Yalçın
