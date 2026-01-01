Dünyanın En Ünlü Yatırımcısı Warren Buffett, 60 Yıl Sonra Koltuğu Devretti

Warren Buffett, finans dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olarak, 60 yıl boyunca yönettiği Berkshire Hathaway’in CEO’luğunu Greg Abel’e devretti. Buffett’ın görevden çekileceğini duyurmasının ardından, yatırımcılar ve piyasa analistleri, şirketin geleceği ve yeni CEO’nun stratejileri hakkında merakla beklemeye başladı.

Berkshire Hathaway’in Yeni Dönemi Başlıyor

95 yaşındaki Warren Buffett, Berkshire Hathaway'i geçmişte zor durumdaki bir tekstil şirketinden, demiryolları, enerji ve sigorta gibi geniş bir yelpazeye yayılan 1,1 trilyon dolarlık bir finans devine dönüştürmeyi başardı. Berkshire Hathaway’in yeni CEO'su Greg Abel, perşembe günü itibarıyla göreve başladı ve şirketin gelecekteki yönelimi ile ilgili spekülasyonlar hız kazandı.

Büyük Bir Finansal Güç Devredildi

Berkshire Hathaway’in bilançosunda 350 milyar doların üzerinde nakit ve kısa vadeli ABD tahvili ile 283 milyar dolarlık halka açık hisse portföyü bulunmaktadır. Şirket, operasyonlarından haftalık yaklaşık 900 milyon dolarlık nakit akışı sağlamaktadır. Yatırımcılar, Abel’in bu önemli kaynakları nasıl yöneteceğini ve sermayenin hangi alanlara yönlendireceğini merak ediyor. Hudson Value Partners’tan Christopher Davis, Abel’in “Amerikan iş dünyasının en ayrıcalıklı koltuklarından birini devraldığını” ifade etti.

Yatırım Felsefesi Üzerine Tartışmalar

Piyasalarda en çok tartışılan konulardan biri, Greg Abel’in Warren Buffett’ın uzun yıllar boyunca benimsediği değer yatırımı yaklaşımını sürdürecek olup olmadığıdır. Berkshire Hathaway, son yıllarda büyük satın almalardan ve yüksek profilli teknoloji yatırımlarından uzak kalmıştı. Bazı yatırımcılar, şirketin çeyrek kazanç toplantıları yapması veya iş birimlerine dair daha ayrıntılı raporlar sunması yönünde beklenti içinde. Bu tür kararların artık Greg Abel’in sorumluluğunda olacağı belirtiliyor.

Greg Abel’in Mesajı: “Yatırım Yaklaşımımız Değişmeyecek”

Kanadalı olan ve Berkshire Hathaway’in enerji ve kamu hizmetleri biriminden yükselebilen Greg Abel, önceden yaptığı açıklamalarda şirketin yatırım anlayışında köklü bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Abel, Berkshire Hathaway’in güçlü nakit akışı üreten şirketlere odaklanmaya devam edeceğini ve uzun vadeli yatırım perspektifinin korunacağını ifade etti. Ayrıca, bir şirketin satın alınmasından önce 10 ila 20 yıllık ekonomik görünümünün değerlendirilmesinin temel kriter olmaya devam edeceğini belirtti.

Yıllık Mektup ve Alphabet Yatırımı Üzerine Beklentiler

Yatırımcılar, Buffett’ın her yıl şubat ayında yayımladığı ve piyasalarda dikkatle izlenen hissedarlara yönelik mektubun bundan sonra nasıl devam edeceğini de merak ediyor. Buffett, bir sonraki mektubu kendisinin yazmayacağını açıklamıştı. Ayrıca, Berkshire Hathaway’in 2025 sonunda Google’ın çatı şirketi Alphabet’e yaptığı 4,3 milyar dolarlık yatırımda Greg Abel’in rolü olup olmadığı da piyasaların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Abel’in bu yatırımda etkili olması, şirketin teknoloji yatırımlarına daha açık hale geldiği şeklinde yorumlanabilir.

Yönetim Kadrosunda Yenilikler

Greg Abel, görevi devralmasının ardından Berkshire Hathaway’in bazı bölümlerinde değişiklikler yapmaya başladı. Şirkete yeni bir mali işler direktörü ve ilk kez bir baş hukuk müşaviri atanması planlanıyor. Ayrıca, NetJets’in CEO’su, Berkshire bünyesindeki 32 tüketici, perakende ve hizmet şirketinin başına getirildi. Bu birimler, 2025’in ilk dokuz ayında 40 milyar doların üzerinde gelir üretti ve yönetim değişiklikleri ile birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.