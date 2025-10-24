81 İl Genelinde 500 Bin Konut Projesi: Şartlar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Projenin başlangıç fiyatının 1 milyon 800 bin lira olacağını açıklayan Erdoğan, taksitlerin aylık 6 bin 750 lira olarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapılacağı müjdesini de verdi.

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Kapsamı

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Kiralık Konut Projesi

Finansman ve Başvuru Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde toplam 500 bin konut inşa edileceğini ve bu konutlardan 100 bininin İstanbul'a ayrıldığını belirtti. İstanbul'un her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edileceğini vurgulayan Erdoğan, diğer illere de konut tahsis edildiğini açıkladı. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya ise 13 bin konut yapılacağı ifade edildi.Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda başlatılan bu konut projesinin, toplumun geniş kesimlerine hitap edeceğini belirterek, "Her ailemizin sıcak bir yuvaya kavuşması bizim için vazgeçilmezdir," dedi. Proje ile modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların başvuru yapabileceği, ancak önceliğin evi olmayanlara verileceği ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için özel olarak geliştirilen kiralık konut uygulamasının TOKİ aracılığıyla yürütüleceğini açıkladı. Bu modelle, İstanbul'da 15 bin kiralık konut inşa edileceği ve konutların bölgedeki piyasa fiyatlarının yarı fiyatına kiralanacağı kaydedildi. Sözleşmelerin 3 yıllık olacağı ve devletin kontrolü altında yönetileceği belirtildi. Bu uygulama ile İstanbul'daki yüksek kira sorununa çözüm getirilmesi amaçlanıyor.Proje kapsamında konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin lira olarak belirlenirken, %10 peşinat ile 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksitlerin 6 bin 750 lira olması planlanıyor. Başvuruların 15 Kasım’da başlayacağı ve inşaat çalışmalarının da kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi. Kuraların Aralık ayında çekileceği ve ilk teslimatların Mart 2027'de yapılacağı duyuruldu.

Bu projeyle birlikte, Türkiye genelinde insan odaklı yeni yaşam alanları inşa edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, şehirlerde mahalle konakları ile çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılar için sosyal alanlar ve spor salonları gibi etkinlik alanlarının da oluşturulması planlanıyor.