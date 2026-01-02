İbrahim Tatlıses'in Ziyareti Sonrası Galip Öztürk'ün Aile Hayatı Gündeme Geldi

Son günlerde gündemdeki en dikkat çekici isimlerden biri olan Galip Öztürk, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Batum'daki evini ziyaret etmesiyle tekrar konuşulmaya başlandı. Tatlıses'in sosyal medya üzerinden paylaştığı kalabalık aile fotoğrafı, Galip Öztürk'ün özel hayatı ve çocukları hakkında merak uyandırdı. Özellikle "Galip Öztürk'ün kaç çocuğu var?" ve "Eşi kim?" gibi sorular, arama motorlarında sıkça sorgulanır hale geldi.

Galip Öztürk'ün Çocuk Sayısı ve Aile Yapısı

Galip Öztürk'ün aile yapısı, İbrahim Tatlıses'in paylaştığı fotoğrafın ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü iş insanının, Hülya Öztürk ile olan ilk evliliğinden toplamda 8 çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklardan 4'ü kız, 4'ü erkek olarak bilinirken, şu an iş hayatında aktif roller üstlenmektedirler. Galip Öztürk, şu anda Rus asıllı eşi Kristina Öztürk ile birlikte yaşamaktadır. Çift, taşıyıcı annelik yöntemi ile kısa sürede birçok çocuk sahibi olmuş ve "dünyanın en kalabalık ailesi" olma yolunda ilerledikleri belirtilmektedir.

Kristina Öztürk, daha önce verdiği bir röportajda, hedeflerinin 105 çocuk sahibi olmak olduğunu açıklamış ve şu anda 20'nin üzerinde çocuğun bakımını üstlendiklerini belirtmiştir. Bu durum, Galip Öztürk ve ailesinin gündemde kalmasına neden olmaktadır.

Galip Öztürk ve Eşi Kristina Öztürk

Galip Öztürk, iki evlilik yapmış olup, şu anda Kristina Öztürk ile evlidir. Kristina Öztürk, Galip Öztürk ile Batum'da tanışmış ve evlilik hayatlarını burada sürdürmektedir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kristina, çocuklarıyla birlikte yaşadığı lüks yaşamdan kesitleri takipçileriyle paylaşmakta ve bu durum, çiftin hayatını hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ilgi odağı haline getirmektedir.

Galip Öztürk'ün Yaşamı ve Geçmişi

Galip Öztürk, iş hayatına sıfırdan başlayarak büyük bir imparatorluk kurmuştur. 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde doğan Öztürk, beş çocuklu bir ailenin ferdi olarak yetişmiştir. Eğitim hayatını Çarşamba'da tamamladıktan sonra, 13 yaşında İstanbul'a taşınmış ve ticaret hayatına çay ocağı işletmeciliği ile adım atmıştır. Daha sonra otobüs sektörüne geçiş yaparak, iş hayatındaki yolculuğunu sürdürmüştür.

Öztürk, 1996 yılında Beyoğlu'nda yaşanan Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak bilinmektedir. 2018 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından müebbet hapis cezası ile yargılanmış, infazdan kaçmak amacıyla yurtdışına çıkmış ve Gürcistan'ı yaşam alanı olarak seçmiştir. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Öztürk, Türkiye'ye iade edilmemek için yatırımlarını Batum'a taşımıştır.

Galip Öztürk, 61 yaşında ve mevcut yaşamını, aile hayatıyla birlikte Batum'da sürdürmektedir. Ailesi ve çocukları ile ilgili gelişmeler, özellikle sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelmektedir.