İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Sosyal Desteği bursunun 2026 yılı sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen sonuçlar, İBB’nin çevrimiçi sistemleri aracılığıyla erişime açıldı. Öğrenciler, burs başvuru durumlarını kontrol etmek ve ödeme süreci hakkında bilgi almak için sorgulama ekranına yöneldi.

Burs Sonuçları ve Sorgulama Süreci

2026 yılı Genç Üniversiteli İBB bursu başvuru sonuçları, resmi olarak açıklanmış olup, öğrenciler başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlandığını çevrimiçi sistem üzerinden öğrenebiliyor. İBB, sonuçların şeffaf bir şekilde iletildiğini belirtmekte ve bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi sonuçların internet üzerinden erişime sunulduğunu vurgulamaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak burs sonuçlarını görüntüleyebilmektedirler.

Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılacak?

İBB burs sonuçları sorgulama işlemi, kullanıcı dostu bir sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla sonuçlarına ulaşabilirler: İstanbul Senin Uygulaması, Genç Üniversiteli resmi internet sitesi veya 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirler. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde, öğrenciler T.C. kimlik bilgileriyle hızlı ve güvenli bir şekilde başvuru sonuçlarını görüntüleme imkanına sahip olacaktır.

Burs Ücreti ve Ödeme Planı

2026 yılı için İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında öğrencilere toplam 20.000 TL destek sağlanacaktır. Bu burs ödemesinin iki taksit halinde yapılması planlanmaktadır. İlk taksit 10.000 TL, ikinci taksit ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Taksit tarihleri, burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacaktır.

Ödeme Tarihleri ve Bilgilendirme

İBB burs ödemeleri, sonuçların ilan edilmesinin ardından başlatılmaktadır. Önceki yıllardaki uygulamalara göre ödemelerin, sonuçların açıklandığı dönemde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması beklenmektedir. 2026 yılı için de ödemelerin, sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Öğrenciler, ödeme tarihlerini İstanbul Senin Uygulaması ve Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.