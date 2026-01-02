Dolar
43,0398 %0.18
Euro
50,5976 %0.03
Gram Altın
5.984,40 % 0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı

İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Sosyal Desteği bursunun 2026 yılı sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen sonuçlar, İBB’nin çevrimiçi sistemleri aracılığıyla erişime açıldı. Öğrenciler, burs başvuru durumlarını kontrol etmek ve ödeme süreci hakkında bilgi almak için sorgulama ekranına yöneldi.

Burs Sonuçları ve Sorgulama Süreci

2026 yılı Genç Üniversiteli İBB bursu başvuru sonuçları, resmi olarak açıklanmış olup, öğrenciler başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlandığını çevrimiçi sistem üzerinden öğrenebiliyor. İBB, sonuçların şeffaf bir şekilde iletildiğini belirtmekte ve bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi sonuçların internet üzerinden erişime sunulduğunu vurgulamaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak burs sonuçlarını görüntüleyebilmektedirler.

Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılacak?

İBB burs sonuçları sorgulama işlemi, kullanıcı dostu bir sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, aşağıdaki kanallar aracılığıyla sonuçlarına ulaşabilirler: İstanbul Senin Uygulaması, Genç Üniversiteli resmi internet sitesi veya 153 Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirler. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde, öğrenciler T.C. kimlik bilgileriyle hızlı ve güvenli bir şekilde başvuru sonuçlarını görüntüleme imkanına sahip olacaktır.

Burs Ücreti ve Ödeme Planı

2026 yılı için İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında öğrencilere toplam 20.000 TL destek sağlanacaktır. Bu burs ödemesinin iki taksit halinde yapılması planlanmaktadır. İlk taksit 10.000 TL, ikinci taksit ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Taksit tarihleri, burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacaktır.

Ödeme Tarihleri ve Bilgilendirme

İBB burs ödemeleri, sonuçların ilan edilmesinin ardından başlatılmaktadır. Önceki yıllardaki uygulamalara göre ödemelerin, sonuçların açıklandığı dönemde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması beklenmektedir. 2026 yılı için de ödemelerin, sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Öğrenciler, ödeme tarihlerini İstanbul Senin Uygulaması ve Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.

YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
#Gündem / 02 Ocak 2026
Samsun Tütünü Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel
Samsun Tütünü Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel
#Gündem / 01 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Yılbaşı Özel Çekilişinde 800 Milyon Lira İkramiye Kazanan Biletin Satıldığı Bayi Açıklamalarda Bulundu
Yılbaşı Özel Çekilişinde 800 Milyon Lira İkramiye Kazanan Biletin Satıldığı Bayi Açıklamalarda Bulundu
Gündem
Sarıyer'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Neden Bu Kadar Etkili Oldu?
Sarıyer'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Neden Bu Kadar Etkili Oldu?
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da Görüştü
Mehtap Bayri'nin Zeytinyağı Markası: Hobisi İşi Haline Geldi
Mehtap Bayri'nin Zeytinyağı Markası: Hobisi İşi Haline Geldi
iPhone 17 Pro Kullanıcıları Gizemli Bir Ses Sorunu İle Karşılaşıyor
iPhone 17 Pro Kullanıcıları Gizemli Bir Ses Sorunu İle Karşılaşıyor
Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
Dünyanın En Ünlü Yatırımcısı Warren Buffett, 60 Yıl Sonra Koltuğu Devretti
Dünyanın En Ünlü Yatırımcısı Warren Buffett, 60 Yıl Sonra Koltuğu Devretti
Yalçın'ın 'Kripto Abla' Açıklamasına Akşener Ekibinden Sert Yanıt
Yalçın'ın 'Kripto Abla' Açıklamasına Akşener Ekibinden Sert Yanıt
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft