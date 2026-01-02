Dolar
Gündem YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak

YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak

Yayınlanma 14
14
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
Okunma Süresi: 3 dk

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 KPSS şartıyla toplam 135 kadrolu personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımların 106'sı Zabıt Kâtibi pozisyonuna yapılacakken, diğer kadrolar arasında Sekreter, Şoför, Bekçi ve Hizmetli görevleri de yer alıyor. Adaylar için başvuru süreci, 14 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 25 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru Süreci ve Yöntemi

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya https://kariyerkapisi.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabilecek. Başvurular, şahsen, posta veya e-posta ile kabul edilmeyecek; adayların yalnızca bir kadro ve bir yer için başvuru yapmaları gerekecek. Başvuru süresi, 14 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecek.

Kadro Dağılımı ve Alım Yapılacak Pozisyonlar

Yayımlanan resmi ilana göre, merkez teşkilatı (Ankara) için toplam 25 personel alınacak. Bu kadrolar arasında 5 Sekreter, 5 Şoför, 3 Bekçi ve 12 Hizmetli bulunuyor. Taşra teşkilatında ise 106 farklı il ve ilçede Zabıt Kâtibi alımı yapılacak. Öne çıkan iller arasında İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Gaziantep, Manisa, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa yer alıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ise 1 Zabıt Kâtibi alınacak.

Başvuru Şartları

Alım için aranan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması yer alıyor. Adayların 2024 KPSS'den en az 70 puan almaları gerekiyor. KPSS puan türleri ise; Lisans için KPSSP3, Ön Lisans için KPSSP93 ve Ortaöğretim için KPSSP94 olarak belirlenmiştir.

Özel şartlar ise kadrolara göre değişiklik göstermektedir. Zabıt Kâtibi pozisyonu için en az lise mezuniyeti ve bilgisayar sertifikası gerekmekte, Sekreter pozisyonu için en az 2 yıllık sekreterlik/büro yönetimi mezunu olunması veya MEB onaylı sekreterlik sertifikasına sahip olunması beklenmektedir. Şoför pozisyonu için en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesi talep edilirken, Bekçi ve Hizmetli pozisyonları için de en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranmaktadır.

Sözlü Sınav Süreci

Başvurusu kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısının 5 katı kadar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, mesleki bilgi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, genel kültür, özgüven ve temsil kabiliyeti gibi kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir. Sınav sonuçları ve atama bilgileri, Kariyer Kapısı ve www.ysk.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

YSK, ilan süresince her aşamada iptal veya değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yanlış veya eksik beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu durum yasal işlem yapılmasına neden olabilecektir.

