Dünyaca Ünlü Oyuncu Tom Hanks, New York Metrosunda Görüntülendi

Hollywood'un önde gelen isimlerinden biri olan Tom Hanks, New York'ta metroda yaptığı sıradan bir yolculukla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun kalabalık arasında kimse tarafından fark edilmeden toplu taşımayı tercih etmesi, halk arasında "gerçek bir halk adamı" imajını pekiştirdi.

Tom Hanks'ın Metro Yolculuğu

Oscar ödüllü Tom Hanks, "Yeni Hayat", "Yeşil Yol", "Terminal", "Oyuncak Hikayesi" ve "Forrest Gump" gibi önemli projelerdeki performansıyla tanınmaktadır. Bu hafta New York metrosunda görüntülenen Hanks, tanınmamak için maske, bere ve gözlük gibi aksesuarlar kullanarak kalabalık arasına karışmayı başardı. New York Post'un haberine göre, metroda bulunan yolcular, ünlü oyuncuyu ya tanımadı ya da tanısalar bile rahatsız etmemeyi tercih etti.

Toplu Taşımaya Olan İlgisi

Hanks, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel Live! programında New York metrosuna olan hayranlığını dile getirmişti. Ünlü aktör, "New York metrosu bir mucize. Her gün 7 milyon insanı taşıyor," diyerek toplu taşıma kullanımının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı. Hanks'in bu tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı ve "Tom Hanks yine mütevazılığını konuşturmuş", "Gerçek bir halk adamı" gibi yorumlar yapıldı.

Tom Hanks'ın Profi̇li̇

9 Temmuz 1956'da ABD'de doğan Tom Hanks, kariyeri boyunca iki kez Oscar ödülünü kazanmış ve birçok zorlu rolde başarılı performanslar sergilemiştir. Hanks, hem oyunculuğu hem de mütevazı kişiliğiyle tanınmakta ve geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Hanks'in New York metrosundaki bu sıradan yolculuğu, ünlü kişilerin halkla olan ilişkisini ve toplum içinde nasıl bir imaj sergilediklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Hanks, bu davranışıyla hem kendi mütevazı karakterini hem de toplu taşımanın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.