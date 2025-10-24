Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, PMO Awards 2025 etkinliğinde 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' ödülünü kazandı. Bu ödül, Project Management Institute (PMI) Türkiye Chapter tarafından düzenlenen ve proje yönetimi alanında önemli bir yere sahip olan PMO Awards kapsamında verildi. Etkinlikte, 30'dan fazla şirketin proje yönetimi uygulamaları değerlendirildi.

PMO Awards Nedir?

PMO Awards, proje yönetimi alanında kurumların yönetişim, liderlik ve değer oluşturma becerilerini ölçen en prestijli organizasyonlardan biridir. Her yıl düzenlenen bu ödül töreninde, çeşitli sektörlerden gelen şirketler, proje yönetimi uygulamalarındaki başarılarıyla ödüllendirilmekte ve en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır. Eczacıbaşı Bilişim'in bu ödülü kazanması, şirketin proje yönetimi alanındaki yetkinliğini ve sektördeki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Eczacıbaşı Bilişim'in Başarısı

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, ödül sürecinde 30'dan fazla şirketle kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, ofisin yürüttüğü projelerin etkinliği, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir değer yaratma yetenekleri dikkate alınmıştır. Şirket, proje yönetimi disiplininde gösterdiği başarılarla hem ulusal hem de uluslararası arenada dikkat çekmektedir. Eczacıbaşı Bilişim, bu ödül ile birlikte, proje yönetimindeki liderliğini ve sektördeki öncü rolünü pekiştirmiştir.

Gelecek Vizyonu

Eczacıbaşı Bilişim, elde ettiği bu ödül ile birlikte gelecekteki projelerine daha fazla odaklanmayı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje yönetimi alanındaki başarılarını devam ettirerek, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmaya ve diğer şirketlere örnek olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Eczacıbaşı Bilişim'in, proje yönetiminde yaratıcı ve etkili yöntemler geliştirmeye yönelik çabaları, sektördeki diğer oyuncular için de ilham kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

PMO Awards 2025'teki bu önemli başarı, Eczacıbaşı Bilişim'in proje yönetimi alanındaki kararlılığını ve profesyonelliğini ulusal düzeyde bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şirket, gelecekte de bu başarılarının devam etmesi için gereken adımları atmaya kararlıdır.