Dolar
41,8708 %0,24
Euro
48,6832 %0,45
Gram Altın
5.565,15 % -0,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi

Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eczacıbaşı Bilişim'e Büyük Ödül: Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi
Okunma Süresi: 2 dk

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, PMO Awards 2025 etkinliğinde 'Yılın En Başarılı Proje Yönetim Ofisi' ödülünü kazandı. Bu ödül, Project Management Institute (PMI) Türkiye Chapter tarafından düzenlenen ve proje yönetimi alanında önemli bir yere sahip olan PMO Awards kapsamında verildi. Etkinlikte, 30'dan fazla şirketin proje yönetimi uygulamaları değerlendirildi.

PMO Awards Nedir?

PMO Awards, proje yönetimi alanında kurumların yönetişim, liderlik ve değer oluşturma becerilerini ölçen en prestijli organizasyonlardan biridir. Her yıl düzenlenen bu ödül töreninde, çeşitli sektörlerden gelen şirketler, proje yönetimi uygulamalarındaki başarılarıyla ödüllendirilmekte ve en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır. Eczacıbaşı Bilişim'in bu ödülü kazanması, şirketin proje yönetimi alanındaki yetkinliğini ve sektördeki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Eczacıbaşı Bilişim'in Başarısı

Eczacıbaşı Bilişim Proje Yönetim Ofisi, ödül sürecinde 30'dan fazla şirketle kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, ofisin yürüttüğü projelerin etkinliği, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir değer yaratma yetenekleri dikkate alınmıştır. Şirket, proje yönetimi disiplininde gösterdiği başarılarla hem ulusal hem de uluslararası arenada dikkat çekmektedir. Eczacıbaşı Bilişim, bu ödül ile birlikte, proje yönetimindeki liderliğini ve sektördeki öncü rolünü pekiştirmiştir.

Gelecek Vizyonu

Eczacıbaşı Bilişim, elde ettiği bu ödül ile birlikte gelecekteki projelerine daha fazla odaklanmayı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje yönetimi alanındaki başarılarını devam ettirerek, sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmaya ve diğer şirketlere örnek olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, Eczacıbaşı Bilişim'in, proje yönetiminde yaratıcı ve etkili yöntemler geliştirmeye yönelik çabaları, sektördeki diğer oyuncular için de ilham kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

PMO Awards 2025'teki bu önemli başarı, Eczacıbaşı Bilişim'in proje yönetimi alanındaki kararlılığını ve profesyonelliğini ulusal düzeyde bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şirket, gelecekte de bu başarılarının devam etmesi için gereken adımları atmaya kararlıdır.

#Ekonomi
#Finans
#Teknoloji
Merdan Yanardağ Kimdir? Hangi Partiyle Bağlantılıdır?
Merdan Yanardağ Kimdir? Hangi Partiyle Bağlantılıdır?
#Gündem / 24 Ekim 2025
BYD Fiyat Listesinde Son Fırsat! En Ucuz BYD 1.699.000 TL'den Satışta
BYD Fiyat Listesinde Son Fırsat! En Ucuz BYD 1.699.000 TL'den Satışta
#Gündem / 24 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Ekonomi
Zengin Dünyanın Borçları: Kim Ödeyecek?
Zengin Dünyanın Borçları: Kim Ödeyecek?
Kerem Bürsin Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Kerem Bürsin Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
IŞİD'in 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden Tutuklandı
IŞİD'in 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden Tutuklandı
Kuruluş Orhan Başlıyor: Yeni Sezon Detayları ve Yayın Tarihi
Kuruluş Orhan Başlıyor: Yeni Sezon Detayları ve Yayın Tarihi
İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama
İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama
500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı
500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft