Serkan Selay Kimdir, Nereli? "Eylülzede" Şarkı Sözleri Kime Ait?

Son zamanlarda "Eylülzede" adlı eseri ile dikkatleri üzerine çeken Nikbinler müzik projesinin söz yazarı Serkan Selay, şiirsel anlatımı ve özgün müzikal yaklaşımlarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmektedir. "Bir Eylül yağmurusun ıslak şehir taşlarında" gibi etkileyici sözleriyle dinleyicilere dokunan Selay, müzikseverler tarafından merak edilmektedir. Peki, Serkan Selay kimdir, nerelidir ve hangi alanlarda çalışmalar yürütmektedir?

Serkan Selay'ın Müzik Kariyeri

Modern Anadolu rock tarzını temsil eden Nikbinler'in en çok ilgi gören parçalarından biri olan "Eylülzede", sözleriyle dinleyicilere derin bir deneyim sunmaktadır. Bu parçanın yazarı Serkan Selay, müzik kariyerinin yanı sıra kişisel gelişim ve danışmanlık gibi farklı disiplinlerde de aktif olarak görev almaktadır. Selay, eserlerinde melankoli, doğa ile içsel bağ kurma ve edebi metaforlar gibi temaları işleyerek müziğe özgün bir derinlik katmaktadır.

Serkan Selay Nerelidir?

Serkan Selay’ın doğum yeri veya memleketine dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak, müzik projeleri ve kişisel gelişim çalışmaları Türkiye merkezli olarak sürdürülmektedir. Anadolu müziğine olan ilgisi ve şiirsel yaklaşımı, yerel kültürel değerlerle güçlü bir bağ kurduğunu göstermektedir.

"Eylülzede" Şarkısının Söz Yazarı

Nikbinler tarafından seslendirilen "Eylülzede" adlı parçanın sözleri, Serkan Selay tarafından kaleme alınmıştır. Parçada geçen "Bir Eylül yağmurusun, ıslak şehir taşlarımda..." ve "Bir Eylülzede’sin sen, ay bulaşmış dağ başlarında..." gibi dizeler, Selay'ın duygu yoğunluğu ve edebi yeteneğini gözler önüne sermektedir. Uşşak makamında bestelenen bu eser, hem melodisi hem de sözleriyle dikkat çekerek dijital platformlarda geniş bir yankı bulmuştur.

"Eylüzede" Hangi Projede Yer Alıyor?

"Eylüzede", modern Anadolu müziğini saykodelik rock öğeleriyle harmanlayan Anatolian Psych Rock Lab projesi kapsamında üretilmiştir. Nikbinler, geleneksel ezgileri modern prodüksiyon teknikleriyle yeniden yorumlayarak dinleyici ile buluşturmuştur. 2025 yılında yayımlanan albümde yer alan "Eylülzede", sonbaharın melankolik atmosferini, yitirilen duyguları ve içsel bir kırılmayı etkileyici bir şekilde anlatmaktadır.

Serkan Selay'ın Diğer Çalışmaları

Serkan Selay, yalnızca müzik alanında değil, aynı zamanda kişisel gelişim, yaşam koçluğu ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda da profesyonel olarak faaliyet göstermektedir. ICF (International Coaching Federation) sertifikalı bir koç olarak bireysel gelişim süreçlerine rehberlik eden Selay, eğitim alanında sunduğu seminer ve atölye çalışmaları ile tanınmaktadır. Kurumlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunarak, sanatsal üretim ile mesleki uzmanlığını bir araya getiren önemli isimlerden biri haline gelmiştir.