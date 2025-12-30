Google’dan 20 Yıllık Gmail Adresleri İçin Yeni Dönem Başladı

Google, dünyada en çok kullanılan e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail için önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Uzun yıllardır sabit kalan "@gmail.com" uzantılı e-posta adresleri için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik esneklik sağlayan yeni bir uygulama, kademeli olarak devreye alınmaya başlandı. Bu değişiklik, özellikle genç yaşta alınmış e-posta adreslerini yıllarca kullanmak zorunda kalan kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Yeni Özellik Kullanıcıları Bekliyor

Daha önce, Gmail kullanıcıları hesaplarındaki kullanıcı adını değiştirebilse de, YouTube, Google Drive ve Google Maps gibi hizmetlerdeki verilerini korumak amacıyla e-posta adreslerini değiştiremiyordu. Ancak, Google'ın yeni uygulaması ile kullanıcılar, "@gmail.com" uzantılı e-posta adreslerini değiştirirken tüm eski e-postalarını ve hesap verilerini koruma imkânına sahip olacaklar. Bu durum, kullanıcıların uzun süreli ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özelliğin Yaygınlaşması

Bu yenilik, ilk olarak Google Pixel Hub Telegram grubunda fark edildi. Şu anda yalnızca Gmail'in Hintçe destek sayfasında görülen yeni özellik, zamanla diğer diller ve bölgelerde de kullanıma sunulacak. Hintçe destek sayfasında, "Google e-posta adresini değiştirme özelliğini kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacak. Bu nedenle yeni özellik şu anda erişilebilir olmayabilir" ifadeleri yer alıyor.

Adres Değişikliği Nasıl İşleyecek?

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Gmail adreslerini değiştirme imkanına sahip olacak. Eski e-posta adresleri silinmeyecek ve otomatik olarak "takma ad" haline dönüştürülecek. Ayrıca, eski adrese gönderilen e-postalar da alınmaya devam edecek. Kullanıcılar, hem eski hem de yeni e-posta adreslerini kullanarak Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps ve Google Play gibi platformlara giriş yapabilecekler. Tüm dosyalar, fotoğraflar, abonelikler, takvim davetleri ve satın alma geçmişi, aynı hesap altında korunacak.

Limitler ve Kurallar

Hintçe destek sayfasında yer alan bilgilere göre, kullanıcılar e-posta adresini yılda yalnızca bir kez değiştirebilecekler. Ayrıca, bir hesap için en fazla üç yeni adres oluşturulmasına izin verilecek. Bu değişiklik, yalnızca "@gmail.com" uzantılı bireysel hesaplar için geçerli olacak; işverenler, okullar veya kurumlar üzerinden alınan Google hesapları bu kapsamda yer almayacak. Kullanıcıların alacakları yeni e-posta adreslerinin başka biri tarafından kullanılmıyor olması da bir diğer önemli kural olarak dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler, Gmail kullanıcıları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve e-posta hizmetinin esnekliğini artırmayı hedefliyor. Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına attığı bu adımla, uzun yıllardır beklenen bir değişikliği hayata geçirmiş oluyor.