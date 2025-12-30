Güllü’nün Patronu Şahin Özer'den Çarpıcı Açıklamalar

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Gül Tut, bilinen sahne ismiyle Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma devam ederken, müzik yapımcısı Şahin Özer'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Özer, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt vererek, sanatçının mal varlığına dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Güllü’nün Oğlundan Tepki

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'deki bir programda yaptığı açıklamalarda, annesinin eski patronu olan Şahin Özer’in "Sanatçı, ölmeden 3 gün önce beni arayıp yardım istedi" şeklindeki iddiasını reddetti. Gülter, annesinin Özer’i aramayacağını ifade ederek, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bu durum, Güllü’nün ölümünden sonra ortaya çıkan tartışmaların boyutunu artırdı.

Şahin Özer'den Yanıt

Özer, Güllü'nün oğlu tarafından yapılan açıklamalara canlı yayında cevap verdi. Özer, Güllü ile olan ilişkisini anlatarak, “Annesi ile benim aramdaki diyaloğu kesinlikle bilmiyor. Güllü, her bayram beni arar ve bayramımı kutlar, muhabbet ederiz” dedi. Ayrıca, Özer, Güllü ile vefatından 2-3 gün önce telefonda görüştüğünü ve Güllü’nün kendisinden telefon istediğini belirtti.

Mal Varlığı Üzerine Açıklamalar

Şahin Özer, Güllü’nün müzik kariyeri boyunca önemli bir mal varlığına sahip olduğunu ifade etti. “Benimle çalıştığı dönemde 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Mülk satıldıktan sonra bana geldiğinde, 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' diye sordum. O da 'Hepsi bitti' dedi” diyerek, sanatçının mali durumu hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı. Bu açıklamalar, Güllü'nün ölümünün ardından ailesi ve yakınları arasındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirmiş görünüyor.

Şahin Özer’in açıklamaları, sanatçının son dönemlerdeki ekonomik durumu ve ailesi arasındaki iletişim sorunları üzerine yeni tartışmalara yol açabilirken, Güllü'nün hayatı ve kariyeri üzerindeki etkileri de kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.