Kerem Bürsin Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz nisanda sona eren ilişkisi sonrası, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Melisa Sabancı Tapan ile olan ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Bürsin’in, Yağcıoğlu ile olan yakınlığı dikkat çekti. İkili, önceki gün birlikte Galatasaray’ın maçını izlerken görüntülendi.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan İlişkisi

Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile olan ilişkisini Mayıs 2024'te açıklamıştı. O dönemde, aşkını saklamak yerine mutluluğunu paylaşmayı tercih eden Bürsin, “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” ifadeleriyle duygularını dile getirmişti. Ancak, çiftin ilişkisi beklenenden kısa sürdü ve geçen nisanda sona erdi. İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Selin Yağcıoğlu ile Yeni Bir Başlangıç

Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile olan ayrılığının ardından yalnızlık sürecini uzun tutmadı. Oyuncunun, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile görüşmeye başladığı öğrenildi. Bu yeni ilişkiden ilk fotoğraf, Selin Yağcıoğlu’nun Galatasaray maçını Kerem Bürsin ile izlediği anlarda ortaya çıktı. Bu durum, ikilinin ilişkisini doğrulayan bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Selin Yağcıoğlu Kimdir?

Selin Yağcıoğlu, İstanbul doğumludur ve aslen Trabzonludur. 2018 yılında, lise yıllarından tanıdığı Gökhan Balarısı ile evlenmiştir. 2019 yılında bir kız çocuğu dünyaya getiren Yağcıoğlu, kızına Su adını vermiştir. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Yağcıoğlu, boşandıktan sonra farklı ünlü isimlerle anılsa da, şu anda Kerem Bürsin ile olan ilişkisiyle gündemde yer alıyor.

Kerem Bürsin Hakkında

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlk olarak 2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisinde canlandırdığı Kerem Sayer karakteri ile tanınmıştır. Ayrıca, Çağan Irmak’ın "Unutursam Fısılda" filminde müzisyen Erhan rolüyle dikkat çekmiştir. Karakteri Yiğit Kılıç olarak yer aldığı "Şeref Meselesi" dizisi, Bürsin'in kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok uluslararası projede yer almış ve farklı ülkelerde yaşamıştır. Eğitimini ABD'de tamamlayan Bürsin, oyunculuk üzerine eğitim alarak kariyerine yön vermiştir. Birçok reklam kampanyasında da yer almış olan Bürsin, genç yaşta başladığı kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.