Türkiye Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka ekosisteminin önemli isimlerini bir araya getirerek sektördeki gelişmelere ışık tutan bir etkinlik olarak 23 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da başladı. "Zekanın Ötesi" temasıyla düzenlenen zirve, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 8 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor ve bu yıl yerli ile uluslararası teknoloji şirketlerini, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getiriyor.

Zirvenin Amacı ve Katılımcılar

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka farkındalığını artırmayı ve Türkiye'deki ekosistemi geliştirmeyi hedefliyor. Zirveye AWS, Digitopia, Etiya, Global Bilgi, HPE/NVIDIA, KKB/Kloudeks, Meta, Rafay/Exodus, SabancıDx/Bulutistan, SmartIQ ve Yandex Türkiye gibi önemli teknoloji şirketleri destek veriyor. Bu etkinlik, Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka etkinliği olma özelliği taşıyor.

Programın Yapısı ve İçeriği

Bu yıl etkinlik, Vizyon, Etki ve İnovasyon olmak üzere üç ana sahnede gerçekleştiriliyor. Vizyon Sahnesi, küresel trendler ve stratejik öngörülere odaklanırken, Etki Sahnesi farklı sektörlerdeki yapay zeka uygulamalarını ele alıyor. İnovasyon Sahnesi ise yeni nesil çözümlerin tanıtımına ve girişimcilik projelerine yer veriyor. Katılımcılar, ilham verici konuşmalar ve etkileşimli oturumlar ile dolu bir programla karşılaşıyor.

Açılış Konuşması ve Temel Mesajlar

Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu'nun "Zekanın Ötesi: Şimdi Harekete Geçme Zamanı" başlıklı konuşmasıyla başladı. Aksu, yapay zekanın potansiyelinin henüz tam olarak kullanılmadığını vurguladı ve "Yer gök yapay zeka. Trilyonlarca dolar bu teknolojiye yatırılıyor ama henüz şirketlere etkisi sınırlı." ifadelerini kullandı. Aksu, yapay zekanın süreçlere, iş modellerine ve müşteri deneyimlerine entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

Vizyon Sahnesi'nde Yapay Zeka Geleceği Tartışıldı

Vizyon Sahnesi'nde, yapay zekanın geleceğine dair önemli oturumlar gerçekleştirildi. Yazar Peter Sondergaard, yapay zekanın ölçeklenme sürecinde organizasyonların karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. Rafay Üst Yöneticisi Haseeb Budhani, Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin gelişimi için gerekli altyapı yatırımlarını ve inovasyon süreçlerini ele aldı. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ise yapay zekada sürdürülebilirlik konusuna değindi.

Etki ve İnovasyon Sahneleri'nde Uygulamalar ve Sunumlar

Etki Sahnesi'nde, yapay zekanın farklı sektörlerde yarattığı dönüşüm üzerine tartışmalar yapıldı. Perakende, otomotiv, enerji ve finans gibi alanlarda yapay zekanın uygulamaları ve sağladığı avantajlar ele alındı. İnovasyon Sahnesi'nde ise girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularında dikkat çekici sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Türkiye'nin yerel bulut altyapısının ekosistem üzerindeki etkileri değerlendirildi.

İş Birlikleri ve Stratejik Fırsatlar

Zirve, yeni iş birlikleri ve stratejik ortaklıkların kurulmasına olanak tanıyan bir platform işlevi görüyor. Kamu, özel sektör ve akademi temsilcileri, yapay zekanın sunduğu potansiyelleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Bu etkileşimler, Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Zirve, hem yerel hem de uluslararası düzeyde iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlıyor.

İkinci Gün Online Olarak Devam Edecek

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikinci günü, çevrimiçi olarak devam edecek. Bu bölümde, sanat, savunma sanayi ve eğitim gibi alanlarda yapay zekanın kullanımları ele alınacak. Ayrıca, TRAI Akademi ve diğer teknoloji uzmanları tarafından yapay zeka eğitimi verilecek.