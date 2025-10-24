90'ların Efsane İsimlerinden Mark Chesnutt Konser Öncesi Hastaneye Kaldırıldı

Dolar
Ülke müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Mark Chesnutt, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmeyi planladığı konser öncesinde sağlık sorunları nedeniyle acil hastaneye kaldırıldı. 90'lı yıllarda kazandığı başarılarla tanınan Chesnutt, bu ani gelişmeyle hayranlarını endişelendirdi.

Konser İptali ve Hastaneye Kaldırılma Nedenleri

Louisiana'nın Baton Rouge kentindeki Raising Cane's River Center'da Alabama grubunu desteklemek amacıyla sahne alması beklenen Chesnutt, konser öncesinde aniden rahatsızlandı. Mekanın yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki sanatçının "tıbbi nedenlerle" hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ancak, Chesnutt'ın sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Geçmişteki Sağlık Sorunları ve Son Durum

Mark Chesnutt, bu yılın başlarında yaşadığı sağlık problemleri hakkında kamuoyuna bilgi vermişti. Menajeri Tony Conway, müzisyenin düşük sodyum seviyeleri ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını ve testler için bir süre hastanede kalacağını açıkladı. Bu durum, sanatçının son yıllarda yaşadığı sağlık sıkıntılarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. 2023 yılında da benzer sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Grubun Konser Programı

Mark Chesnutt'ın ani hastaneye kaldırılmasına rağmen, grubunun 16 Ekim'deki konserine devam etme kararı aldığı bildirildi. Bu durum, hem sanatçının hem de hayranlarının gelecekteki etkinlikler için umutlu olmasına neden oldu. Chesnutt'ın önümüzdeki günlerde sağlık durumunun nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor.

