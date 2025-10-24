Dolar
Apple'dan iPhone Kullanıcılarına Google Uyarısı: "O Tarayıcıyı Artık Kullanmayın..."
Apple, iPhone kullanıcıları için önemli bir güvenlik uyarısında bulundu. Şirket, kullanıcıların varsayılan tarayıcı olarak Google Chrome yerine Safari'yi tercih etmeleri gerektiğini belirterek, Chrome’un bazı yapay zeka özelliklerinin gizlilik açısından risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Safari'nin Güvenlik Avantajları

Apple, yaptığı açıklamada Safari’nin iPhone ekosistemi için özel olarak geliştirildiğini ve kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğunu vurguladı. Şirket, Safari’nin üçüncü taraf çerezlerini otomatik olarak engellediğini, IP adreslerini gizlediğini ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimi tabanlı koruma sağladığını ifade etti. Bu özellikler sayesinde kullanıcıların dijital ortamda izlenmesinin oldukça zor hale geldiği belirtildi. Ayrıca, yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte gelen “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliği, cihaz kimliğini maskeleyerek kullanıcıların internet üzerindeki gizliliğini artırmayı hedefliyor.

Chrome’un Özellikleri ve Gizlilik Riski

Apple, Google Chrome’un sunduğu Gemini yapay zeka entegrasyonu, Google Lens desteği ve hesap senkronizasyonu gibi cazip özelliklerine rağmen, bu durumun kişisel veriler açısından potansiyel riskler taşıdığı görüşünde. Şirket, “Chrome güçlü olabilir ancak veri gizliliği söz konusu olduğunda Safari, iPhone kullanıcıları için açık ara en güvenli seçenek” ifadesini kullandı. Bu durum, kullanıcıların gizliliklerini korumak adına daha temkinli bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Safari'nin Performans Avantajları

Apple ayrıca, sadece güvenlik değil, performans açısından da Safari’nin öne çıktığını savunuyor. Şirketin verilerine göre, Safari, sık ziyaret edilen web sitelerini Chrome’a göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı yüklüyor. Bu hız avantajı, kullanıcıların internet deneyimini daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, iCloud senkronizasyonu sayesinde Safari kullanıcıları, şifreler, yer imleri ve sekmeler gibi bilgileri tüm Apple cihazları arasında otomatik olarak aktarabiliyor.

Sonuç olarak, Apple'ın bu uyarıları, iPhone kullanıcılarının tarayıcı seçimlerinde daha dikkatli olmalarını ve gizliliklerini korumak için daha güvenli bir alternatif olan Safari'yi tercih etmelerini teşvik ediyor.

