Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki Çalışmaları İnceledi

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki Çalışmaları İnceledi

Yayınlanma
14
Abone Ol
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki Çalışmaları İnceledi
Okunma Süresi: 2 dk

HATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay ilindeki İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin inşaat alanında gerçekleştirdiği incelemelerde önemli bilgiler paylaştı. Proje kapsamında yer alan tünel çalışmalarının ilerleyişini değerlendiren Uraloğlu, 720 metre uzunluğundaki tünelin kazı ve destekleme işlemlerinin tamamlandığını, betonlama çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.

Tünel ve Viyadük Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Bakan Uraloğlu, İskenderun ile Antakya arasında inşa edilen otoyolun önemli bir bölümünü oluşturan T1 tünelinde incelemelerde bulundu. İki tüp halinde inşa edilen tünellerden birinin 720 metre, diğerinin ise 8 bin 500 metre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca projede yer alan 1200 metre uzunluğundaki viyadüğün Türkiye'nin en uzun viyadüklerinden biri olacağını vurguladı. Uraloğlu, "Bu tünellerin kazı ve destekleme işlemlerini tamamlayarak, betonlama aşamasına geçtik. Diğer tünelde de önemli ilerlemeler kaydettik," dedi.

Zemin Şartlarına Dikkat Çekildi

Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği gerçeğini hatırlatan Uraloğlu, zemin şartlarının zorluğunu göz önünde bulundurarak projedeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı. "Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz," diyen Uraloğlu, Hatay kamuoyunun projeye dair beklentilerini de dikkate alarak, süreklilik arz eden bir süreç yürüttüklerini ifade etti. Uraloğlu, "Tünelde emin adımlarla ilerlemek zorundayız; bu proje birkaç yıl sürecek, ancak süreci yakından takip ediyoruz. Hataylı hemşehrilerimize bitiş tarihi konusunda bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz," şeklinde konuştu.

İncelemelere Eşlik Eden İsimler

Bakan Uraloğlu'na gerçekleştirdiği inceleme sırasında AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti. Bu ziyaret, İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin önemini ve yürütülen çalışmaları gözler önüne serdi. Projenin tamamlanması, bölgedeki ulaşım olanaklarını önemli ölçüde artıracak ve ekonomik açıdan da büyük bir katkı sağlayacak.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
