Yeni Yıl Öncesi Taksi Tarifelerine Zam Kapıda! Gözler İBB’ye Çevrildi

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da taksi tarifeleri yeniden gündeme geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu. Aksu'nun en az yüzde 30 oranında zam talep etmesi, şehirdeki ulaşım maliyetlerine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Taksicilerden Zam Talepleri

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi, özellikle artan yaşam maliyetleri ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapıldı. Eyüp Aksu, taksicilerin sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilmesi için tarifelerde bir artış yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Aksu, zam talebinin İBB Meclisi ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletildiğini, bunun yanı sıra gelir-gider hesaplamalarının da sunulduğunu ifade etti. Ancak, Aksu bu başvuruda herhangi bir oran belirtmediklerini vurguladı.

Yüzde 30'luk Zam İhtimali

Aksu, açıklamasında, “Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir” dedi. Bu talep, İstanbul'daki taksi ücretlerinin daha önceden belirlenmiş olan seviyelerini de etkileyecek. Eylül 2025'te yapılan son düzenlemeye göre, taksimetre açılış ücreti 54,50 TL, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 TL, saatlik zaman tarifesi 453,71 TL ve kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 175 TL olarak belirlenmişti. Olası bir yüzde 30'luk artış durumunda, taksimetre açılış ücretinin 70,85 TL'ye, indi-bindi ücretinin ise 227,50 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ulaşım Maliyetleri Üzerindeki Etkiler

Yeni yıl öncesinde ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ve köprü ile otoyol geçiş ücretlerinde yapılacak zamlar da gündemde. Taksicilerin bu süreçte yaptığı zam talebi, İstanbul'daki ulaşım sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şehirdeki ulaşım maliyetlerinin arttığı bir dönemde, taksicilerin taleplerinin nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

İstanbul'daki taksi hizmetlerinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktasında, gözler İBB'nin alacağı kararlara çevrildi. Taksicilerin taleplerinin nasıl şekilleneceği ve bu taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.