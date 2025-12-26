Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Tarihi Belli Oldu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Galatasaray'ın oynayacağı maçın tarihi ve saati netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin, grup aşamasındaki kritik mücadeleleri devam ederken, taraftarlar bu önemli karşılaşmaya odaklanmış durumda.

Galatasaray'ın Monaco Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık 2023 tarihinde AS Monaco ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele, Monaco'nun ev sahipliğinde, kulüp stadyumunda gerçekleştirilecek. Maçın başlangıç saati ise 23.00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma, Galatasaray için grup aşamasında büyük önem taşıyor ve taraftarlar, takımın bu maçta alacağı sonuç konusunda büyük bir merak içindeler.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maç Programı

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonundaki Şampiyonlar Ligi maç programı şu şekilde sıralanıyor:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R.Union Saint-Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Bu maç programı, Galatasaray'ın genç ve dinamik kadrosunun, Avrupa'nın en üst düzey takımlarıyla mücadele etme fırsatını sunuyor. Taraftarlar, bu karşılaşmalarda takımın gösterdiği performansı merakla takip ediyor. Galatasaray, geçmişte de Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılara imza atmış bir kulüp olarak, bu sezon da benzer başarılar hedefliyor.