Fatma Betül Sayan Kaya: 'Dünyada yükselen İslam karşıtlığı ve nefret dili var'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, uluslararası alanda artan İslam karşıtlığı ve nefret dilinin, toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade etti. Kaya, bu bağlamda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) teşkilatının ilkeli bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yaptı.

İslam Karşıtlığı ve Nefret Dili

Kaya, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Demokratlar Birliği 8'inci Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, günümüzde tüm dünyada insanlığın vicdanını yaralayan bir dönemden geçildiğini belirtti. Özellikle Gazze gibi zulüm altında bulunan bölgelerin, insanlık, adalet ve uluslararası sistem açısından sorgulanır hale geldiğini ifade etti. Kaya, "Dünyada yükselen bir İslam karşıtlığı, artan bir nefret dili ve aşırı eylemler var. Toplumlar arasında barışı zedeleyen bir karanlık iklime şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

İlkeli Duruş ve Birliktelik

Fatma Betül Sayan Kaya, söz konusu karanlık iklimin yalnızca belirli bölgeleri değil, insanlığın ortak geleceğini de tehdit ettiğini dile getirdi. Bu duruma karşı durabilmenin en etkili yolunun, ilkeli bir duruş sergilemek ve güçlü bir birliktelik oluşturmak olduğunu belirtti. Kaya, UID teşkilatının bu noktada üstlendiği misyonun daha da kritik hale geldiğini vurgulayarak, "UID teşkilatının ilkeli duruşu ve güçlü bir birlikteliği her zamankinden daha da önemli" ifadelerini kullandı.

Adalet ve Hak Arayışı

Kaya, UID teşkilatının adalet ve hak arayışı çerçevesinde, eğitime, kültüre, bilime, ekonomiye ve siyasete kadar geniş bir yelpazede Avrupa'daki soydaşları bir araya getirerek önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda, UID teşkilatlarının gösterdiği hassasiyetin, yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki mazlumlar için de büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Sosyal Politikalar Üzerine Çalışmalar

Konuşmasının devamında, Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin sosyal politikalar konusundaki çalışmalarını da aktardı. Bu bağlamda, toplumsal adaletin ve bireylerin haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Kaya, bu çalışmaların, toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.