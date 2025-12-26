Amazon, Yanlışlıkla 215 Bin TL'lik Ürün Gönderdiği Müşteriye Ne Dedi?

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon, bir kargo hatası sonucu bir müşterisini beklenmedik bir şekilde birçok ürünle buluşturdu. İki adet SSD siparişi veren bir kullanıcı, kapısında bulduğu 20 adet yüksek değerli ürünle şaşkınlık yaşadı. Bu olay, sosyal medya platformu Reddit'te u/1trollzor1 kullanıcı adıyla paylaşıldı ve kısa sürede dikkat çekti.

Kargo Hatası ile Gelen Şaşırtıcı Sipariş

Kullanıcının, bilgisayarında kullanmak amacıyla verdiği basit siparişin ardından, kargo kutusunu açtığında karşılaştığı manzara oldukça ilginçti. Sipariş ettiği iki adet NVMe SSD'nin yerine, toplamda 20 adet Samsung 9100 PRO modeli SSD teslim almıştı. Bu durum, sipariş edilen ürün miktarının tam on katı fazlasının gönderilmesi anlamına geliyordu.

Ürünlerin Değeri ve Özellikleri

Yanlışlıkla gönderilen SSD'lerin her birinin değeri yaklaşık 250 dolar civarında bulunuyor. Toplamda ise bu ürünlerin değeri, 5 bin doları yani güncel döviz kuru ile yaklaşık 215 bin TL'yi buluyor. Bu yüksek kapasiteli 2TB'lık SSD'lerin, PCIe 5.0 teknolojisi ile donatıldığı ve son teknoloji bir performans sunduğu belirtiliyor. Kullanıcı, elinde bulduğu bu ürünlerin toplam değerinin, üst düzey bir oyuncu bilgisayarı oluşturmak için yeterli olabileceğini ifade etti.

Amazon'un Yanıtı ve Müşteri İlişkileri

Olayın ardından, şanslı kullanıcı durumu Amazon müşteri hizmetlerine bildirdi. E-ticaret devi, yapılan lojistik hatayı kabul ederken, gönderilen fazla ürünlerin kullanıcıda kalabileceğini de vurguladı. Amazon'un bu tutumu, birçok kullanıcı tarafından takdirle karşılandı. Şirketin bu tarz durumlarla ilgili politikası, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlıyor.

Bu olay, hem e-ticaret sektöründeki lojistik hataların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, hem de müşteri ile firma arasındaki iletişimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Amazon'un bu gibi durumlarla nasıl başa çıkacağı, gelecekte benzer vakaların yaşanıp yaşanmayacağı konusunda merak uyandırıyor.