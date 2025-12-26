Canva, Türkiye'deki İlk Marka Kampanyasını Başlattı

Görsel iletişim platformu Canva, Türkiye pazarına yönelik hazırladığı ilk marka kampanyası olan "Bunu Nasıl Yaptın?"ın lansmanını gerçekleştirdi. Bu kampanya, yıl boyunca televizyon, dijital ve açık hava mecralarında geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın Türkiye'deki büyüme stratejisini ve marka vizyonunu pekiştiren bu girişim, aynı zamanda şirketin yerel pazara olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.

Kampanya İçeriği ve Hedefleri

"Bunu Nasıl Yaptın?" kampanyası, kullanıcıların profesyonel kalitede tasarımlar oluşturmasının ne kadar kolay olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, Canva'nın sunduğu imkanları mizahi bir dille aktaran kampanyanın merkezinde ünlü komedyen Doğu Demirkol yer alıyor. Demirkol, kampanya süresince Canva'nın sunduğu araçları kullanarak oluşturduğu tasarımlar üzerinden eğlenceli hikayeler anlatıyor. Bu yaklaşım, Canva'yı sadece bir tasarım aracı olmanın ötesine taşıyarak, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir platform olarak konumlandırıyor.

Doğu Demirkol ile Yaratıcı Hikayeler

Kampanya kapsamında yayınlanan filmler, Doğu Demirkol'un Canva ile yarattığı sürpriz tasarımların etrafında şekilleniyor. Örneğin, "Cuma Mesajı" adlı filmde bir annenin hazırladığı mesajın günle çelişmesi, "Doğum Günü" filminde ise Demirkol'un kızı için yaptığı posterdeki yaş hatası gibi durumlar, hem duygusal hem de komik anlar yaratıyor. Bu tür hikayeler, Canva'nın kullanıcı dostu araçlarının sunduğu olanakları eğlenceli bir dille aktarıyor.

Canva'nın Türkiye'deki Büyüme Hızı

Canva, Türkiye'de hızla büyüyen bir ekosisteme sahip. Son bir yılda Türkiye'deki kullanıcı sayısı yüzde 21 artarken, eğitim alanındaki kullanıcıların sayısı yüzde 42 oranında bir yükseliş gösterdi. Bu büyüme, Canva'nın yerel içerik üreticileri ve topluluklarla kurduğu güçlü iş birliklerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Şu anda, Türkiye genelinde 200'den fazla yerel içerik üreticisi ve 500'den fazla Canva elçisi, platformu tanıtmak için aktif olarak çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İş Birliği

Canva'nın yeni marka kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen iş birliğiyle de eş zamanlı olarak ilerliyor. Bu iş birliği, Canva'nın eğitim dünyasında günlük kullanımda temel dijital araçlardan biri olmasını amaçlıyor. EBA hesabıyla giriş imkanı sunan Canva, öğretmenler ve öğrenciler için tasarlanmış, müfredata uygun şablonları içeren geniş bir kütüphane sunuyor. Ayrıca, Türkiye genelinde düzenlenen öğretmen eğitimleri ve atölyeler, bu iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Canva'nın Türkiye'deki ilk marka kampanyası, yerel yaratıcı ruhu yüceltmesi ve kullanıcıların tasarım süreçlerini kolaylaştırması açısından dikkat çekiyor. Şirket, bu kampanya ile birlikte Türkiye'deki dijital dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.