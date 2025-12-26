Dolar
42,9209 %0.16
Euro
50,6488 %-0.05
Gram Altın
6.241,89 % 1,15
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un Ölümü: Kerem Arslanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un Ölümü: Kerem Arslanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un Ölümü: Kerem Arslanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Kerem Arslanoğlu, geçtiğimiz hafta final yapan "Gözleri Karadeniz" dizisinin setinde çalışan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Arslanoğlu, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı videoda, Yavuk'un dövülerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bu açıklama, olayın ardından geniş bir yankı uyandırarak, set güvenliği ve işçi hakları konularında yeniden tartışmaları gündeme getirdi.

Gözleri Karadeniz Dizisinin Finali ve Ölüm Olayı

Bir süre önce yayın hayatına başlayan "Gözleri Karadeniz" dizisi, 16 Aralık 2023 tarihinde ani bir final kararı alarak ekranlara veda etti. Dizinin set emekçisi Ahmet Emin Yavuk, dizinin finalinden sonra hayatını kaybetti. Arslanoğlu, Yavuk'un ölümünü, "düştü, kafasını vurdu" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, olayın arka planında daha karmaşık bir durum olduğunu ifade etti.

Kerem Arslanoğlu'nun Açıklamaları

Arslanoğlu, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor" diyerek, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Yavuk'un bir otel odasında dövülerek hayatını kaybettiğini belirten Arslanoğlu, "Emin bir haftadır komadaydı, dün gece vefat etti" ifadelerini kullandı. Olayın ardından Yavuk'un odasını paylaştığı arkadaşının, husumetli olduğu diğer şoförlerle bir çatışmaya girdiğini ve Yavuk'un bu durumu ayırmaya çalışırken dövüldüğünü iddia etti.

Set Güvenliği ve Sorumluluklar

Arslanoğlu, set çalışanlarının güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle şehir dışı işlerde çalışan set emekçilerinin, patronların sorumluluğu altında olduğunu belirten Arslanoğlu, "Birileri de artık sorumluluk sahibi olsun, açıklama yapsın" dedi. Yavuk'un ölümüyle ilgili bilgilerin tam olarak ortaya çıkmasını isteyen Arslanoğlu, olayın failinin bulunmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için önlemler alınmasını talep etti.

Olayın ardından, set güvenliği ve işçi hakları konuları tekrar gündeme gelirken, Yavuk'un ölümünün aydınlatılması için yürütülen soruşturmanın ne yönde gelişeceği merakla bekleniyor. Olayın detayları ve sonuçları, medyanın ve kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir mesele olmaya devam ediyor.

#Cinayet
#Oyuncu
#Set
Buğra Cem İmamoğulları Kimdir? Gözaltına Alındı
Buğra Cem İmamoğulları Kimdir? Gözaltına Alındı
#Gündem / 26 Aralık 2025
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Dünyada yükselen İslam karşıtlığı ve nefret dili var'
Fatma Betül Sayan Kaya: 'Dünyada yükselen İslam karşıtlığı ve nefret dili var'
#Politika / 26 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Dönüşen Dünyada Liderlik: Türkiye'nin Yeni Yol Haritası
Dönüşen Dünyada Liderlik: Türkiye'nin Yeni Yol Haritası
Gündem
Diyarbakır’da Şok Edici Cinayet: Sümeyye Durgun’un Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor
Diyarbakır’da Şok Edici Cinayet: Sümeyye Durgun’un Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor
Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşuyor
Mahsun Kırmızıgül, Günay Restaurant İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşuyor
Amazon, Yanlışlıkla 215 Bin TL'lik Ürün Gönderdiği Müşteriye Ne Dedi?
Amazon, Yanlışlıkla 215 Bin TL'lik Ürün Gönderdiği Müşteriye Ne Dedi?
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip
Bakan Yumaklı: Denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe el koyduk
Bakan Yumaklı: Denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe el koyduk
Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu
Şeyma Subaşı, Geçmişine Dair Açıklamalarda Bulundu
Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
Asrın İnşası Türkiye'yi Yeniden Ayağa Kaldırdı: 455 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft