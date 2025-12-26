Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un Ölümü: Kerem Arslanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Ünlü oyuncu Kerem Arslanoğlu, geçtiğimiz hafta final yapan "Gözleri Karadeniz" dizisinin setinde çalışan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Arslanoğlu, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı videoda, Yavuk'un dövülerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bu açıklama, olayın ardından geniş bir yankı uyandırarak, set güvenliği ve işçi hakları konularında yeniden tartışmaları gündeme getirdi.

Gözleri Karadeniz Dizisinin Finali ve Ölüm Olayı

Bir süre önce yayın hayatına başlayan "Gözleri Karadeniz" dizisi, 16 Aralık 2023 tarihinde ani bir final kararı alarak ekranlara veda etti. Dizinin set emekçisi Ahmet Emin Yavuk, dizinin finalinden sonra hayatını kaybetti. Arslanoğlu, Yavuk'un ölümünü, "düştü, kafasını vurdu" şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, olayın arka planında daha karmaşık bir durum olduğunu ifade etti.

Kerem Arslanoğlu'nun Açıklamaları

Arslanoğlu, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor" diyerek, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Yavuk'un bir otel odasında dövülerek hayatını kaybettiğini belirten Arslanoğlu, "Emin bir haftadır komadaydı, dün gece vefat etti" ifadelerini kullandı. Olayın ardından Yavuk'un odasını paylaştığı arkadaşının, husumetli olduğu diğer şoförlerle bir çatışmaya girdiğini ve Yavuk'un bu durumu ayırmaya çalışırken dövüldüğünü iddia etti.

Set Güvenliği ve Sorumluluklar

Arslanoğlu, set çalışanlarının güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle şehir dışı işlerde çalışan set emekçilerinin, patronların sorumluluğu altında olduğunu belirten Arslanoğlu, "Birileri de artık sorumluluk sahibi olsun, açıklama yapsın" dedi. Yavuk'un ölümüyle ilgili bilgilerin tam olarak ortaya çıkmasını isteyen Arslanoğlu, olayın failinin bulunmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için önlemler alınmasını talep etti.

Olayın ardından, set güvenliği ve işçi hakları konuları tekrar gündeme gelirken, Yavuk'un ölümünün aydınlatılması için yürütülen soruşturmanın ne yönde gelişeceği merakla bekleniyor. Olayın detayları ve sonuçları, medyanın ve kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir mesele olmaya devam ediyor.