ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: "Tüm kamu çalışanları, Ocak maaş artışında refah payı beklemektedir"

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yönelik olarak kamu çalışanlarının maaş artışlarıyla ilgili taleplerini yineledi. Güzel, "Tüm kamu çalışanları, Ocak maaş artışında refah payı beklemektedir" diyerek, memurların geçim krizine çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylem Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Gerçekleşti

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel ve sendika üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir eylem düzenleyerek, 8. Dönem Toplu Sözleşme sonrasında alınan Hakem Heyeti kararlarının kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti. Güzel, toplu sözleşmenin başlangıcından itibaren yanlış kurgulandığını ve bu durumun kamu çalışanlarının alım gücünü zayıflattığını ifade etti. 2026 yılının memurlar için bir sefalet yılı olabileceğini öne sürdü.

Meclis’te Çalışmalar Yetersiz Kaldı

Güzel, kamu çalışanlarının yalnızca kendi sendikaları tarafından değil, tüm meslek gruplarının temsilcileri tarafından benzer taleplerin iletildiğini belirtti. "Öğretmeninden akademisyenine, mühendisten sağlık çalışanına kadar tüm kamu çalışanları aynı noktada birleşiyor. Bu maaşlarla yaşamak mümkün değil" şeklinde konuştu. Meclis'in son üç aydır çalışmalarına devam ettiğini, ancak memurların alım gücünü artıracak herhangi bir düzenlemenin henüz gündeme gelmediğini vurguladı.

Yaşam Koşulları Zorlaşıyor

Güzel, kamu çalışanlarının yaşam koşullarının giderek zorlaştığına da dikkat çekti. TÜİK verilerine dayanarak, 4 milyon memurun ve 2 milyon emeklinin maaşlarının birikmiş borçları ödemekte yetersiz kaldığını belirtti. "Ev kiraları ödenemiyor, faturalar birikiyor, mutfak masrafları karşılanamıyor" diyerek mevcut ekonomik durumun kamu çalışanları üzerinde yarattığı baskıyı dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yalnızca dar bir kesimi görmeyi tercih ettiğini ifade eden Güzel, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Refah Payı Talepleri Devam Ediyor

ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel, kamu çalışanlarının en temel talebinin insanca yaşayabilecek bir ücret olduğunu belirterek, geçmişte verilen kira yardımı ve 3600 ek gösterge sözlerinin yerine getirilmediğini hatırlattı. "Hazine ve Maliye Bakanlığı’na buradan soruyoruz; Memurun geçim krizine bugün çözüm üretmeyecekseniz, ne zaman üreteceksiniz?" diyerek, kamu çalışanlarının haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Güzel, refah payı talebinin karşılık bulana kadar eylemlere devam edeceklerinin altını çizdi.

Güzel, bu eylemlere 3 hafta boyunca devam edeceklerini duyurarak, tüm sendikaları kamu çalışanlarının haklarını savunma adına harekete geçmeye davet etti.