Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılında başlattığı “Gezen Sinema” projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki sinema salonlarına erişimi olmayan bölgelerdeki çocuk ve aileleri beyaz perdeyle buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında 7 yılda 358 ilçede 895 bin kişiye ulaşıldı.

Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje, başta çocuklar olmak üzere binlerce kişiye ücretsiz sinema gösterimleri sunuyor.

En yüksek katılım 2023’te gerçekleşti

İklimlendirme sistemli ve 90 koltuk kapasiteli tır, yalnızca 2023 yılında 347 binden fazla izleyiciye ulaşarak en yoğun katılımın yaşandığı yıl oldu. Proje bugüne dek 61 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle sinema salonu olmayan ilçelere beyaz perde keyfini taşıdı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemayı herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Hayal kurmayı teşvik edip toplumla sinema arasındaki bağı güçlendiriyoruz” dedi.

Tırın yeni durakları belli oldu

Mart ayında Ankara’nın Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde gösterimler gerçekleştiren tır; nisan ayında Erzincan’ın sekiz ilçesinde ve kent merkezinde sinemaseverlerle buluştu. Tunceli’nin dört ilçesindeki gösterimlerin ardından mayıs sonuna kadar Hozat, Çemişgezek, Ovacık ve şehir merkezine uğrayacak.

Gezen Sinema tırı yıl sonuna kadar Elazığ, Şırnak, Hatay, Mersin, Çorum ve Yozgat’ta da perde açacak. Proje, Anadolu'nun en ücra köylerinden şehir merkezlerine sinemanın büyüsünü taşımayı sürdürecek.